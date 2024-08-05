بكام سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 5-8-2024 في مصر.. تفاصيل
يشهد سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 5 أغسطس 2024، استقرارًا ملحوظا بعد آخر ارتفاع بعد انخفاضه يوم أمس خلال نهاية التعاملات، ونرصده لكم عبر الموجز.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في محافظات الصعيد، نحو 3340 جنيهًا في نهاية التعاملات الصباحية. يأتي هذا السعر بعد انخفاضه يوم أمس خلال نهاية التعاملات.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
وفقًا لتقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 2863 جنيهًا دون احتساب المصنعية. يُعتبر هذا العيار الأكثر مبيعًا في المدن الكبرى كالقاهرة، حيث يتميز بصلابته مقارنة بالأعيرة الأخرى.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
سجل سعر جرام الذهب عيار 24، والذي يُعد الأعلى سعرًا بفضل جودته العالية ودخوله في صناعة السبائك فقط، نحو 3817 جنيهًا.
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2227 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 26,720 جنيهًا. أما عالميًا، فقد بلغ سعر الأوقية نحو 2442 دولارًا.
متى ينزل سعر الذهب
حقق المصريون مكاسب من أسعار الذهب بنسبة 1.8% خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب في البورصة بنسبة 2.4% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وأوضحت الشعبة أن أسعار الذهب تستمر في الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة حتى نهاية سبتمر المقبل نظرًا للتغيرات العالمية.
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سعر السبيكة وزن ربع جرام 1,275 جنيه.
- سعر السبيكة وزن نصف جرام 2,445 جنيه.
- سعر السبيكة وزن 1 جرام 4,410 جنيه.
- سعر السبيكة وزن 2.5 جرام 10,983 جنيه.
- سعر السبيكة وزن 5 جرام 21,430 جنيه.
- سعر السبيكة وزن 10 جرام 42,845 جنيه.
- سعر السبيكة وزن 20 جرام 85,550 جنيه.
- سعر السبيكة وزن نصف اونصة 67,680 جنيه.
- سعر السبيكة وزن اونصة 133,345 جنيه.
- سعر السبيكة وزن 50 جرام 212,220 جنيه.
- سعر السبيكة وزن 100 جرام 424,440 جنيه.
- سعر السبيكة وزن ربع كيلو 1,054,215 جنيه.
- سعر السبيكة وزن نصف كيلو 2,107,890 جني