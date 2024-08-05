بكام سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 5-8-2024 في مصر.. تفاصيل

يشهد سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 5 أغسطس 2024، استقرارًا ملحوظا بعد آخر ارتفاع بعد انخفاضه يوم أمس خلال نهاية التعاملات، ونرصده لكم عبر الموجز.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في محافظات الصعيد، نحو 3340 جنيهًا في نهاية التعاملات الصباحية. يأتي هذا السعر بعد انخفاضه يوم أمس خلال نهاية التعاملات.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

وفقًا لتقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 2863 جنيهًا دون احتساب المصنعية. يُعتبر هذا العيار الأكثر مبيعًا في المدن الكبرى كالقاهرة، حيث يتميز بصلابته مقارنة بالأعيرة الأخرى.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، والذي يُعد الأعلى سعرًا بفضل جودته العالية ودخوله في صناعة السبائك فقط، نحو 3817 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2227 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 26,720 جنيهًا. أما عالميًا، فقد بلغ سعر الأوقية نحو 2442 دولارًا.

‎متى ينزل سعر الذهب

حقق المصريون مكاسب من أسعار الذهب بنسبة 1.8% خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب في البورصة بنسبة 2.4% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وأوضحت الشعبة أن أسعار الذهب تستمر في الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة حتى نهاية سبتمر المقبل نظرًا للتغيرات العالمية.

‎سعر الذهب والسبائك اليوم