كيلو البطاطس بكام..؟ أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 5-8-2024
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024، تباينًا في سوق العبور لتجارة الجملة بالتعاملات الصباحية.
أسعار الخضار والفاكهة اليوم
يتساءل الكثيرون عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 5-8-2024، لذلك قدمت جريدة "الموجز" كل ما يخص أسعار الخضراوات لمتابعيها.
أسعار الخضار اليوم
تباينت أسعار الخضار اليوم في سوق العبور وجاءت الأسعار كما يلي:
- تراوح سعر الطماطم من 6 إلى 12 جنيهًا.
- بلغ سعر البطاطس بين 14 إلى 18 جنيهًا.
- تفاوت سعر البصل من 2.5 إلى 6.5 جنيه.
- سجل سعر الكوسة بين 10 إلى 20 جنيه.
- بلغ سعر الجزر بدون عروش من 5 إلى 8 جنيهات.
- تراوح سعر الفاصوليا من 25 إلى 35 جنيهًا.
- تفاوت سعر الباذنجان بلدي من 4 إلى 9 جنيهات.
- سجل سعر الباذنجان رومي من 3 إلى 7 جنيهات.
- بلغ سعر الباذنجان الأبيض من 5 إلى 8 جنيهات.
- تراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 4 إلى 8 جنيهات.
- تفاوت سعر الفلفل رومي صوب من 4 إلى 8 جنيهات.
- سجل سعر الفلفل حامي بلدي من 3.5 إلى 7.5 جنيه.
- تراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 15 إلى 27 جنيهًا.
- بلغ سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيهات.
- تفاوت سعر الخيار بلدي من 6 إلى 12 جنيهًا.
- تراوح سعر القلقاس من 20 إلى 24 جنيهًا.
- بلغ سعر الثوم من 50 إلى 70 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
جاءت أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 كما يلي:
- تراوح سعر البرتقال الصيفي من 10 إلى 18 جنيهًا.
- بلغ سعر الجريب فروت من 6 إلى 9 جنيهات.
- تفاوت سعر الليمون بلدي من 5 إلى 15 جنيهًا.
- تراوح سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 6 جنيهات.
- بلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 35 جنيهًا.
- تفاوت سعر التفاح المصري من 20 إلى 40 جنيه.
- تراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 40 إلى 90 جنيه.
- بلغ سعر المانجو الزبدية من 17 إلى 21 جنيهًا.
- تفاوت سعر المانجو البلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.
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