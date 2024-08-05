كيلو البطاطس بكام..؟ أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 5-8-2024

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024، تباينًا في سوق العبور لتجارة الجملة بالتعاملات الصباحية.

أسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

يتساءل الكثيرون عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 5-8-2024، لذلك قدمت جريدة "الموجز" كل ما يخص أسعار الخضراوات لمتابعيها.

أسعار الخضار اليوم

تباينت أسعار الخضار اليوم في سوق العبور وجاءت الأسعار كما يلي:

تراوح سعر الطماطم من 6 إلى 12 جنيهًا.

بلغ سعر البطاطس بين 14 إلى 18 جنيهًا.

تفاوت سعر البصل من 2.5 إلى 6.5 جنيه.

سجل سعر الكوسة بين 10 إلى 20 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

بلغ سعر الجزر بدون عروش من 5 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر الفاصوليا من 25 إلى 35 جنيهًا.

تفاوت سعر الباذنجان بلدي من 4 إلى 9 جنيهات.

سجل سعر الباذنجان رومي من 3 إلى 7 جنيهات.

بلغ سعر الباذنجان الأبيض من 5 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 4 إلى 8 جنيهات.

تفاوت سعر الفلفل رومي صوب من 4 إلى 8 جنيهات.

سجل سعر الفلفل حامي بلدي من 3.5 إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 15 إلى 27 جنيهًا.

بلغ سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيهات.

تفاوت سعر الخيار بلدي من 6 إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر القلقاس من 20 إلى 24 جنيهًا.

بلغ سعر الثوم من 50 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

جاءت أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 كما يلي:

تراوح سعر البرتقال الصيفي من 10 إلى 18 جنيهًا.

بلغ سعر الجريب فروت من 6 إلى 9 جنيهات.

تفاوت سعر الليمون بلدي من 5 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 6 جنيهات.

بلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 35 جنيهًا.

تفاوت سعر التفاح المصري من 20 إلى 40 جنيه.

تراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 40 إلى 90 جنيه.

بلغ سعر المانجو الزبدية من 17 إلى 21 جنيهًا.

تفاوت سعر المانجو البلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.

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