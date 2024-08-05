كم أسعار النحاس والمعادن اليوم الإثنين 5-8-2024.. بالطن والكيلو

سعر النحاس والمعادن اليوم..سعى الكثير من المواطنين لمعرفة سعر النحاس والمعادن اليوم، نظراً لاستخدام النحاس والمعادن في العديد من الصناعات مثل قطاعات الطاقة، والبناء، والنقل، والأجزاء الداخلية للأجهزة الإلكترونية المختلفة, كما يستخدم النحاس أيضاً في صناعة بعض أنواع الأواني والمستلزمات المنزلية القديمة، بالإضافة إلى صناعة الكابلات القديمة، والمواسير والأنابيب النحاسية.

أسعار النحاس اليوم

تصدر سعر النحاس والمعادن محركات البحث, إذ بلغ سعر طن النحاس حالياً

4.1855 دولارًا، ووصل خام النحاس إلى أعلى سعر له في البورصة اليوم عند 4.2180 دولارًا، بينما وصل خام النحاس إلى أدنى سعر له اليوم عند 4.1440 دولارًا.

سعر النحاس الآن

ويرصد “الموجز” في هذا التقرير سعر النحاس والمعادن اليوم الإثنين 5-8-2024 , وفقًا لآخر تحديث, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو النحاس الأحمر الآن

تراوحت أسعار كيلو النحاس اليوم بين 280 و297 جنيهًا.

بلغ سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة اليوم 160 ألف جنيه.

وصل سعر طن النحاس الأصفر في بورصة المعادن إلى 105 آلاف جنيه.

استقر سعر النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

أسعار النحاس اليوم في بورصة المعادن

أفادت أسعار النحاس اليوم الإثنين 5 اغسطس 2024 في بورصة المعادن بما يلي:

سجل سعر الإغلاق الأخير 4.1030 دولار للطن.

دولار للطن. ارتفعت الأسعار بزيادة قدرها 0.0175 دولار، أي بنسبة 0.4200%

بلغ أعلى سعر للنحاس حالياً نحو 4,1000 دولار لكل طن.

سعر النحاس الخردة اليوم

شهد سعر كيلو النحاس الخردة تفاوتًا حسب درجة نقائه، وجاءت الأسعار في بورصة المعادن على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو جرام خردة النحاس بين 200 و400 جنيه مصري في مصر.

تفاوتت تكلفة كيلو جرام خردة النحاس الأصفر اليوم بين 280 و300 جنيه مصري، حسب مكان البيع وجودة النحاس.

سجلت أسعار خردة النحاس باللون الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري للكيلو جرام.

تراوحت أسعار خردة النحاس الحمراء بين 240 و280 جنيهًا مصريًا للكيلو جرام.

سجل النحاس النقي أسعارًا بين 330 و400 جنيه مصري للكيلو جرام.

تراوحت أسعار النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه مصري.

أسعار المعادن اليوم

قدمت أسعار المعادن اليوم كما يلي:

سجل سعر الألومنيوم اليوم نحو 2,263.00 دولارًا.

دولارًا. بلغ سعر البلاتين اليوم نحو 957.70 دولارًا.

دولارًا. حقق سعر البلاديوم اليوم نحو 875.25 دولارًا.

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