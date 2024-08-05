سعر الأرز الشعير اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024..بالكيلو والطن

سعر الأرز الشعير اليوم.. زادت عمليات البحث من المستهلكين والمواطنين حول معرفة سعر طن الأرز الشعير اليوم, ويتمتع الأرز الشعير بسمعة عالية بفضل جودته ومميزاته العديدة، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.

أسعار الأرز الشعير اليوم

تقوم زراعة الأرز الشعير في مصر بناءً على إجراءات تنظيمية، وتتوافر منه أنواع عديدة مثل الأرز عريض الحبة ورفيع الحبة, يعد سعر الأرز الشعير عريض الحبه من أغلى وأجود أنواع الأرز ، بينما كان الأرز رفيع الحبة الأقل سعرًا, وجاء سعر طن الأرز الشعير كالتالي:

سعر الأرز الشعير اليوم

يهتم قطاع كبير من التجار والمستهلكين والنوزعين بمعرفة سعر الأرز الشعير اليوم ، لذا قدمت "الموجز" أسعار الأرز الشعير ليوم الإثنين 5-8-2024، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو الأرز اليوم

تناولت أسعار الأرز على النحو التالي:

بلغ سعر الأرز على البطاقة التموينية 16.3 جنيه.

وصل سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت إلى 38 جنيه.

تراوح سعر الأرز المصري الأبيض المعبأ كيلو جرام الحبة العريضة بين 32 و35 جنيه.

تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الحبة الرفيعة في الهايبر ماركت حول 30 جنيه.

تراوح سعر كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيه.

بلغ سعر الأرز الناعم جملة 23 جنيها.

وصل سعر كيلو الأرز المعبأ في مراكز الاستهلاك التابعة لوزارة التموين إلى 12.60 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم في مصر

سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم بالطن على النحو التالي:

وصل سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم إلى 23,000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم نحو 21,000 جنيه للطن الواحد.

قدر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ 14,200 جنيه وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة

حدد سعر الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم نحو 13,200 جنيه للطن، ويرجع ذلك لوفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق.

أسعار المواد الأساسية اليوم

استعرضت أسعار المواد الأساسية كما يلي:

بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم 25.56 جنيه.

قدر سعر كيلو السكر الأبيض اليوم بـ 37 جنيهًا.

وصل سعر المكرونة المعبأة إلى 88 جنيهًا.

بلغ سعر لتر زيت دوار الشمس 88 جنيهًا.

حدد سعر البيضة اليوم بـ 6 جنيهات.

قدر سعر الأرز السائب اليوم بـ 25 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر الأرز رفيع الحبة إلى 23 جنيهًا للكيلو الواحد.

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