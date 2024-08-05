متوسط أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية للمستهلك اليوم

أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية للمستهلك اليوم .. يتابع العديد من المواطنين يوميًا أسعار اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات، الفواكه، سواء للشراء أو للتخزين.

وبهذا الصدد، يقدم موقع "الموجز" لقرائها الأعزاء تقريرًا عن متوسط أسعار هذه السلع في السوق المصرية ، التزامًا بتقديم خدمات مميزة بشكل يومي.

أسعار اللحوم:

- اللحم البلدي: 320-420 جنيهًا/كجم

- اللحمة الضاني: 380-420 جنيهًا/كجم

- اللحمة البتلو: 350-400 جنيهًا/كجم

- اللحم الجملي: 270-300 جنيهًا/كجم

- اللحمة المفروم البلدي: 300-370 جنيهًا/كجم

أسعار اللحوم في المنافذ الاستهلاكية:

- اللحوم البلدي الطازجة: 285 جنيهًا/كجم

- اللحوم السودانية الطازجة: 285 جنيهًا/كجم

- اللحم البقري: 280 جنيهًا/كجم

- اللحوم السودانية المجمدة: 160 جنيهًا/كجم

- اللحم المفروم: 230 جنيهًا/كجم

- السجق: 225 جنيهًا/كجم

- الكبدة: 250 جنيهًا/كجم

أسعار الدواجن والبيض :

- الفراخ البيضاء: 70-80 جنيهًا/كجم

- الدواجن الساسو: 95 جنيهًا/كجم

- الدواجن البلدي: 120-135 جنيهًا/كجم

- البانيه: 205-210 جنيهًا/كجم

أسعار البط :

- البط البلدي: 100-105 جنيهًا/كجم

- البط الفرنساوي: 62-64 جنيهًا/كجم

- البط المسكوفي: 95-97 جنيهًا/كجم

أسعار البيض :

- البيض الأحمر: 146-156 جنيهًا

- البيض الأبيض: 138-148 جنيهًا

- البيض البلدي: 135-145 جنيهًا

لا يفوتك أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 4 أغسطس 2024

لا يفوتك أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 3-8-2024 في سوق العبور

أسعار الأسماك :

- البلطي: 63-67 جنيهًا/كجم

- البلطي أسواني: 30-70 جنيهًا/كجم

- فيليه البلطي: 50-250 جنيهًا/كجم

- قشر بياض: 150-250 جنيهًا/كجم

- بياض أملس بلدي: 100-140 جنيهًا/كجم

- بياض أملس خليجي: 40-90 جنيهًا/كجم

- قراميط: 30-75 جنيهًا/كجم

- ثعابين: 50-350 جنيهًا/كجم

- مكرونة سويسي: 85-146 جنيهًا/كجم

- سبيط: 210-410 جنيهًا/كجم

- موسى: 210-410 جنيهًا/كجم

- كابوريا: 40-170 جنيهًا/كجم

- مرجان: 85-185 جنيهًا/كجم

- بربون: 100-220 جنيهًا/كجم

- دنيس: 100-275 جنيهًا/كجم

- جمبري: 120-550 جنيهًا/كجم

- بوري: 85-150 جنيهًا/كجم

أسعار الخضروات :

- الطماطم: 15-20 جنيهًا/كجم

- البطاطس: 25 جنيهًا/كجم

- الخيار: 15 جنيهًا/كجم

- الملوخية: 15 جنيهًا/كجم

- الليمون: 25 جنيهًا/كجم

- اللفت: 10 جنيهًا/كجم

- الكوسة: 18 جنيهًا/كجم

- البصل: 13 جنيهًا/كجم

- الكرنب: 35 جنيه للواحدة

أسعار الفواكه :

- التين: 25 جنيهًا/كجم

- المانجو: 20-35 جنيهًا/كجم

- البرقوق: 30-40 جنيهًا/كجم

- العنب: 35-40 جنيهًا/كجم

- البطيخ: 50-100 جنيهًا

- الخوخ: 25-35 جنيهًا/كجم

- الجوافة: 30 جنيهًا/كجم

- التفاح: 35-45 جنيهًا/كجم

- الموز: 25 جنيهًا/كجم

- البرتقال: 15 جنيهًا/كجم

- اليوسفي: 17 جنيهًا/كجم

- الفراولة: 30 جنيهًا/كجم

- البلح: 25 جنيهًا/كجم

- عجوة: 50-60 جنيهًا/كجم

- الكانتلوب: 25 جنيهًا/كجم

تابعوا معنا للحصول على أحدث الأسعار ولتخطيط أفضل لمشترياتكم اليومية.

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