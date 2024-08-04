أسعار البقوليات في الأسواق المصرية اليوم الأحد 4 أغسطس 2024

أسعار البقوليات في الأسواق المصرية .. يحرص العديد من المواطنين على متابعة أسعار الحبوب والبقوليات لتلبية احتياجاتهم من الأسواق والمتاجر.

ينشر موقع "الموجز" تقريرًا جديدًا حول أسعار الحبوب والبقوليات بناءً على معلومات من تجار الجملة والتجزئة في الأسواق المصرية. فيما يلي الأسعار:

- العدس الأصفر: متاح الكيلو الواحد عند 50 و75 جنيهًا للكيلو.

- الفول البلدي والمستورد: متاح الكيلو الواحد عند 40 و59 جنيهًا.

- الأرز المعبا: متاح الكيلو الواحد عند 32 جنيه.

- كيلو الحمص: متاح الكيلو الواحد عند 130 و 143 جنيهًا.

- اللوبيا البلدي: متاح الكيلو الواحد عند 110و125 جنيهًا.

- الفاصوليا البيضاء: متاح الكيلو الواحد عند 100 و120 جنيه.

- سعر كيلو غلة الفيشار 40 جنيها.

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فوائد وأضرار البقوليات: استخدامها الصحي والنصائح للاستهلاك

البقوليات تعتبر جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للعديد من الثقافات، وتتميز بتوفيرها فوائد صحية متنوعة، ولكنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية لبعض الأشخاص. في هذا المقال، سنستعرض فوائد وأضرار البقوليات:

فوائد البقوليات:

- مصدر غني بالبروتين والألياف: تحتوي على كميات عالية من البروتين والألياف الغذائية، مما يعزز صحة الهضم والشعور بالشبع لفترة طويلة.

- منخفضة السعرات الحرارية والدهون المشبعة:

تعد خيارًا صحيًا لتلبية احتياجات البروتين دون زيادة في السعرات الحرارية والدهون المشبعة.

- غنية بالفيتامينات والمعادن : تحتوي على فيتامين ب، الحديد، والمغنيسيوم، مما يدعم الصحة العامة.

- تقليل خطر الأمراض المزمنة : الاستهلاك المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري، والسرطان.

أضرار البقوليات :

- الغازات والانتفاخات : قد تسبب الغازات والانتفاخات لبعض الأشخاص نظرًا لاحتوائها على الألياف والكربوهيدرات المعقدة.

- التفاعل مع بعض الأدوية : قد تتفاعل مع أدوية مثل المضادات للاكتئاب وأدوية تخفيض الكولسترول، مما يؤثر على فعالية العلاج.

- محتوى الأنتين : تحتوي بعض البقوليات على مادة الأنتين السامة في الكميات الكبيرة، والتي تُزال عادةً أثناء الطهي.

- مواد مثيرة للحساسية : بعض الأشخاص قد يكونون حساسين لبعض الأنواع مثل الفول السوداني، مما يسبب ردود فعل تحسسية.

لذا، يُنصح بتضمين البقوليات في النظام الغذائي بشكل منتظم ومتوازن، مع غسلها وتنقيتها جيدًا قبل الطهي. وفي حالة وجود أي مشاكل صحية أو حساسية، يُفضل استشارة الطبيب.



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