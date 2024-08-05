بورصة الدواجن الرئيسية في مصر.. أسعار الفراخ والبط اليوم الاثنين 5-8-2024

شهدت أسعار الدواجن اليوم الإثنين الموافق 5-8-2024 ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق والمحال التجارية، وذلك بعد استقرارها خلال الأيام القليلة الماضية وثبات أسعارها.

سعر الدواجن اليوم في مصر

وارتفعت أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الإثنين 5 أغسطس الجاري، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم 75 جنيهًا في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين للمستهلك



وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الإثنين

-تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن بين 72 و75 جنيهًا لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيهًا

- سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم ما بين 95 و100 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي اليوم الإثنين

- بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الإثنين ما بين 115 و116 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيه.

سعر الدواجن أمهات اليوم الإثنين

- تراوح سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء اليوم الأحد بين 63 و64 جنيهًا.

-وصل سعر البانيه في الأسواق المحلية اليوم إلى مستوى 190 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط اليوم الإثنين في الأسواق

-تراوح سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الإثنين

-تراوح سعر لحم البط المسكوفي ما بين 90 و91 جنيهًا.

-سجل سعر لحم البط المولار ما بين 60 و61 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين

-تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 147 و150 جنيهًا.

-سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 145 و148 جنيهًا.

-وصل بلغ سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 139 إلى 140 جنيهًا.





بورصة الدواجن الرئيسية

تعتبر الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6.

بورصة الدواجن العمومية

كما يساعد تناول الدواجن خاصة صدور الدواجن، في بناء كتلة عضلات الجسم؛ وذلك لأنها تحتوي على مستويات مرتفعة من البروتين، وأيضا تساعد في تقوية عضلات الجسم.

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