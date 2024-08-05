أسعار الفضة اليوم الإثنين 5-8-2024.. الجرام بكام ؟

أسعار الفضة اليوم..أثارت أسعار الفضة اليوم اهتمام قطاع كبير من المواطنين، إذ تعتبر الفضة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم, ويشهد سوق الفضة تقلبات مستمرة في الأسعار، مما جعل متابعة تحركات الأسعار أمراً مهماً للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال.

أسعار الفضة اليوم

يسعى الكثيرون إلى معرفة أسعار الفضة يومياً عبر محرك البحث جوجل، خاصة بعد توجه الكثيرين من صغار المدخرين إليها، مدعومين من صعود أسعار الذهب, وتزامن هذا الاهتمام مع بدء الكثيرين من المواطنين في التعامل مع سبائك الفضة كنوع من أنواع الادخار والاستثمار.

أسعار الفضة اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024

تقدم جريدة "الموجز" أسعار الفضة اليوم الأثنين 5 أغسطس 2024، وفقاً لآخر تحديث من منصة "بنك لآيف"، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم نحو 40.91 جنيهًا، بينما يصل سعر مصنعية الفضة في مصر حوالى 25 جنيه تقريباً وقد تختلف قليلاً من محل إلى آخر.

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم

وصل سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 إلى نحو 44.23 جنيهًا.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم

حقق سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 42.37 جنيهًا.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم

سجل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 نحو 40.91 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة عيار 916 نحو 40.51 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) نحو 38.70جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم

حقق سعر جرام الفضة عيار 800 نحو35.38 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة عيار 750 نحو 33.17 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 25.87 جنيهًا.

سعر جرام الفضة بالمصنعية اليوم

تحكم سعر المصنعية بأسعار الفضة خاصةً في مصر وليس سعر الفضة الخام نفسه. غالباً يكون سعر المصنعية أعلى بكثير من سعر جرام الفضة الخام نفسه، ويصل سعر مصنعية الفضة في مصر حوالى 25 جنيه تقريباً وقد تختلف قليلاً من محل إلى آخر.

سعر تلميع الفضة

سجل سعر تلميع الفضة وفقاً لأحد المواقع الشهيرة في بيع منتجات الفضة على الإنترنت، إذ يمكن الاستعانة بمُلمعات تساعد في تلميع الفضة ويتراوح سعرها بين 24 و28 جنيها فقط.

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