سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 6 أغسطس 2024

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سعر الدولار اليوم في مصر 2024

توصل الباحثون عن سعر الدولار إلى نتائج بحث ثرية، حيث استطاع الكثيرين الاطلاع على آخر مستجدات سعر الدولار، تحت كافة العناوين المستخدمة ضمن عمليات البحث عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر مقابل الجنيه، الموافق 6 أغسطس 2024، وتبين أن يبدأ من 49.18 للشراء و 49.32 للبيع.

سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه



سعر الدولار في بنك مصر

في بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، أرقام مناسبة للبيع والشراء، حيث بلغ سعر الشراء 48.62 جنيه، بيننا سعر البيع سجل نحو 48.72 جنيه.

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سعر الدولار في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي وصل سعر الدولار في إلى 48.70 جنيه للشراء، و 48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

أما في البنك المركزي فقد بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، للشراء نحو 49.18 جنيه، بينما للبيع سجل سعر الدولار قيمة 49.32 جنيه.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل متوسط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في عملية الشراء نحو 49.20 جنيه، و 49.30 جنيه للبيع.



وكان قد أعلن البنك المركزي عن أسعار العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024 وتتضمن:

اليورو سعر الشراء بلغ نحو 53.59 جنيها، بيننا سعر البيع بلغ 54.11 جنيها

سجل سعر الجنيه الإسترليني في عمليات الشراء نحو 62.54، بينما سجل للبيع نحو 63.19

أما الدولار الكندي فقد بلغ سعره نحو للشراء 35.28 في مقابل سعر البيع 35.59

ين ياباني للشراء بلغ نحو 33.57، بينما للبيع بلغ 34.80

دولار إسترالي وصل سعر الشراء نحو 31.24، بينما وصل سعر البيع 32.14



ريال سعودي بلغ سعر الشراء نحو 13.10 بينما بلغ سعر البيع 13.14

دينار كويتي وصل سعر الشراء إلى 160.42، أما سعر البيع وصل إلى 161.86

سجل سعر درهم إماراتي للشراء نحو 13.38 بينما سجل سعره للبيع نحو 13.42

ريال قطري للشراء 12.49 والبيع 13.52

دينار بحريني شراء 129.16، بيع 130.79

ريال عماني شراء 126.53، بيع 128.06

دينار أردني الشراء 68.88 والبيع 69.63

يوان الصيني الشراء 6.88 والبيع 6.93.