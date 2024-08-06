حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 | درجات الحرارة في مصر

درجات الحرارة في مصر الثلاثاء .. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر "فيسبوك" تفاصيل الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 في جميع مدن مصر.

يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس شديد الحرارة ورطبًا نهارًا في معظم المناطق، وحارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ليلاً.

كما يتوقع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات. وستشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة قرب المسطحات المائية صباحًا شبورة مائية خفيفة.

من المتوقع أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا، وقد تصل إلى السيول في مناطق حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادي الجديد والأقصر وقنا، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء :

- القاهرة: العظمى 37، الصغرى 27

- الإسكندرية: العظمى 33، الصغرى 24

- مطروح: العظمى 31، الصغرى 23

- سوهاج: العظمى 41، الصغرى 27

- قنا: العظمى 42، الصغرى 29

- أسوان: العظمى 42، الصغرى 30

نصائح للمواطنين:

دعت الهيئة المواطنين للحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة، ونصحت كبار السن ومرضى السكر والقلب والضغط بالبقاء في أماكن باردة وجيدة التهوية. كما أوصت بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا، مع استخدام وسائل الحماية من الشمس مثل القبعات والمظلات.

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