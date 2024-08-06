أسعار النحاس والمعادن اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024.. شوف الخردة والأحمر بكام

شهدت أسعار النحاس والمعادن اليوم الثلاثاء، 6 أغسطس 2024، اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين، نظرًا لاستخدام النحاس والمعادن في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك قطاعات الطاقة، البناء، النقل، والأجهزة الإلكترونية، كما يُستخدم النحاس في صناعة الأواني والمستلزمات المنزلية القديمة، والكابلات والمواسير النحاسية.

أسعار النحاس اليوم

سجل سعر طن النحاس حاليًا 4.1855 دولارًا. وفي البورصة، بلغ أعلى سعر لخام النحاس اليوم 4.2180 دولارًا، بينما وصل أدنى سعر له إلى 4.1440 دولارًا.

سعر النحاس الآن

يستعرض "الموجز" في هذا التقرير أحدث أسعار النحاس والمعادن اليوم، وفقًا لآخر تحديثات السوق، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو النحاس الأحمر الآن

تراوحت أسعار كيلو النحاس اليوم بين 280 و297 جنيهًا.

بلغ سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة اليوم 160 ألف جنيه.

وصل سعر طن النحاس الأصفر في بورصة المعادن إلى 105 آلاف جنيه.

استقر سعر النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

أسعار النحاس اليوم في بورصة المعادن

أفادت أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 6 اغسطس 2024 في بورصة المعادن بما يلي:

سجل سعر الإغلاق الأخير 4.1030 دولار للطن.

دولار للطن. ارتفعت الأسعار بزيادة قدرها 0.0175 دولار، أي بنسبة 0.4200%

بلغ أعلى سعر للنحاس حالياً نحو 4,1000 دولار لكل طن.

سعر النحاس الخردة اليوم

شهد سعر كيلو النحاس الخردة تفاوتًا حسب درجة نقائه، وجاءت الأسعار في بورصة المعادن على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو جرام خردة النحاس بين 200 و400 جنيه مصري في مصر.

تفاوتت تكلفة كيلو جرام خردة النحاس الأصفر اليوم بين 280 و300 جنيه مصري، حسب مكان البيع وجودة النحاس.

سجلت أسعار خردة النحاس باللون الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري للكيلو جرام.

تراوحت أسعار خردة النحاس الحمراء بين 240 و280 جنيهًا مصريًا للكيلو جرام.

سجل النحاس النقي أسعارًا بين 330 و400 جنيه مصري للكيلو جرام.

تراوحت أسعار النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه مصري.

أسعار المعادن اليوم

قدمت أسعار المعادن اليوم كما يلي:

سجل سعر الألومنيوم اليوم نحو 2,263.00 دولارًا.

دولارًا. بلغ سعر البلاتين اليوم نحو 957.70 دولارًا.

دولارًا. حقق سعر البلاديوم اليوم نحو 875.25 دولارًا.

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