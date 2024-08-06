أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق.. شهدت أسعار السلع الغذائية في مصر تغيرات ملحوظة نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، ومن الضروري العمل على استراتيجيات لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار معقولة.

وتعد أسعار السلع الغذائية موضوعًا حساسًا يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ولهذا يهتم الكثيرون في التعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق.

أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق

وتسيطر على أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق تغيرات ملحوظة نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، ويعتبر تتبع هذه الأسعار وفهم أسباب تغيرها أمرًا بالغ الأهمية للمواطنين وصناع القرار على حد سواء، ومن الضروري العمل على استراتيجيات لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار معقولة.

‎متى تنخفض الأسعار في مصر 2024؟

ويتساءل العديد من المواطنين ‎متى تنخفض الأسعار في مصر 2024؟، وتظل الإجابة غامضة نظرًا لحالة التحرك الكبيرة التي يشهدها الشارع المصري في الأسعار خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار.

‎أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024

وتؤثر ارتفاع ‎أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الطبقات ذات الدخل المحدود، ويزيد ذلك من الضغط على الأسر المصرية لتلبية احتياجاتها الأساسية، وقد يؤدي إلى تغييرات في النمط الغذائي والتخلي عن بعض السلع الغذائية الأساسية.

ومن أسباب التغيرات في أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق، التضخم حيث يعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار السلع الغذائية، زيادة تكلفة الإنتاج والنقل تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، بالإضافة إلى أسعار الوقود التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والتوزيع، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وأيضًا التغيرات المناخية التى تؤثر على الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى تقلبات في العرض والأسعار.

‎ما هي السلع الغذائية الأساسية؟

كما يتساءل الكثيرون حول ‎ما هي السلع الغذائية الأساسية؟، ولعل أبرزها؛ الأرز والفول والدقيق والسكر والمكرونة والعدس والزيت»، و الموجز ينشر أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق اليوم الثلاثاء 6-8-2024 التي جاءت على النحو التالي:

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

بلغ متوسط سعر كيلو الأرز السائب 28.26 جنيه، بينما سجل سعر كيلو الأرز المعبأ 34.06 جنيه.

أسعار الفول بالأسواق اليوم الثلاثاء

بلغ سعر كيلو الفول المعبأ 57.12 جنيه، بينما استقر سعر كيلو الفول السائب 42.68 جنيه، وبلغ سعر كيلو الفول المجروش المعبأ 54.49 جنيه.

أسعار الدقيق والسكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الدقيق المعبأ 26.42 جنيه، بينما وصل سعر كيلو السكر المعبأ عند 36.61 جنيه، في حين بلغ سعر عبوة الشاي "40 جرام" 11.08 جنيه.

أسعار المكرونة في الأسواق اليوم

سعر كيلو المكرونة المعبأ 32.03 جنيه، وبلغ سعر المكرونة 400 جرام معبأة 18.32 جنيه، في حين بلغ سعر المكرونة السائبة 26.53 جنيه للكيلو.

أسعار العدس بالأسواق اليوم

سجل سعر كيلو العدس "صحيح" المعبأ 64.11 جنيه، بينما بلغ كيلو العدس الأصفر معبأ 66.22 جنيه.

أسعار الزيت في الأسواق اليوم

بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس" أصناف متنوعة" 82.24 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الذرة " أصناف متعددة 96.69 جنيه.

سعر البيضة بالأسواق اليوم

سجل سعر البيضة البلدي في الأسواق 5.75 جنيه، بينما بلغ سعر البيضة الحمراء 5,75 جنيه، في حين وصل سعر البيضة البيضاء 5.50 جنيه.

كما تأتي ‎أسعار السلع التموينية اليوم 2024 على النحو التالي:

أسعار السلع التموينية اليوم 2024

سعر سكر معبأ كيلو جرام بـ 12.60 جنيه.

سعر زيت خليط 800 مللي بـ 30 جنيهًا.

سعر مكرونة 800 جرام بـ 15.50 جنيه.

سعر جبنة تتراباك 250 جراما بـ 7.50 جنيه.

سعر جبنة تتراباك 500 جرام بـ 14 جنيهًا.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 جرام بـ 25 جنيهًا.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جرام بـ 16 جنيها.

سعر مكرونة 400 جرام بـ 7.75 جنيه.

سعر عدس مجروش 500 جرام بـ 21 جنيهًا.

سعر فول معبأ 500 جرام بـ 9 جنيهات.

سعر مربى أنواع 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

سعر صابون غسيل 125 جراما بـ 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125 جراما بـ 7.50 جنيه.

سعر مسلى صناعي 800 جرام بـ 36 جنيهًا.

سعر بسكويت تومورو أنواع بـ 3 جنيهات.

سعر بسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه.

سعر بسكويت يويوز سادة بـ 1.50 جنيه.

سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه.

سعر شاي ناعم 40 جراما بـ 5 جنيهات.

سعر صلصة 300 جرام بـ 8 جنيهات.

سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بـ 18 جنيهًا.

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