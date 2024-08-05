الآن أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024.. اعرف متى تنخفض من جديد

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع الغذائية، وقد تأثر السوق بتقلبات الأسعار العالمية وزيادة تكاليف النقل والإنتاج. نعرض فيما يلي بعض الأسعار الحالية للسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، والتي نستعرضها لكم في جريدة الموجز.

متى تنخفض الأسعار في مصر 2024؟

مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، يتساءل الكثيرون في مصر متى يمكن أن تنخفض أسعار السلع الغذائية. من المتوقع أن تكون هناك ضغوط على الأسعار حتى نهاية العام 2024، وذلك بسبب التحديات الاقتصادية العالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك، قد تساهم الإجراءات الحكومية في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة المعروض.

‎أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024

الشاي: متوسط السعر 235.23 جنيه للكيلو، بتراجع 9.53 جنيه.

البيض البلدي: كرتونة البيض بسعر 160.18 جنيه، بانخفاض 3.23 جنيه.

الفول المعبأ (المجروش): متوسط السعر 55.32 جنيه للكيلو، بانخفاض 5.45 جنيه.

العدس المعبأ (الصحيح): متوسط السعر 62.4 جنيه للكيلو، بتراجع 2.02 جنيه.

المكرونة المعبأة (400 جرام): متوسط السعر 18.98 جنيه، بانخفاض 11.67 جنيه.

الأرز المعبأ: متوسط السعر 33.74 جنيه للكيلو.

الفول المعبأ: متوسط السعر 53.66 جنيه للكيلو، بانخفاض 3.33 جنيه.

الدقيق: متوسط السعر 25.35 جنيه للكيلو.

زيت عباد الشمس: متوسط السعر 77.93 جنيه للتر، بتراجع 15.38 جنيه.

زيت الذرة: متوسط السعر 96.46 جنيه للتر، بانخفاض 7.45 جنيه.

ما هي السلع الغذائية الأساسية؟

تشمل السلع الغذائية الأساسية في مصر مجموعة من المنتجات التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي، وتشمل:

الأرز

القمح والدقيق

السكر

الزيت

الحليب ومشتقاته

اللحوم والدواجن

البيض

الخضروات والفواكه

‎أسعار السلع التموينية اليوم 2024

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

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