الدواجن في مصر.. اسعار الفراخ والبط اليوم الثلاثاء 6-8-2024 في الاسواق

يبحث عدد كبير من المواطنين اليوم الثلاثاء 6-8-2024، عن أسعار الدواجن والبط اليوم في المحال التجارية والأسواق، حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء انخفاضًا في الأسواق.

سعر الدواجن اليوم الثلاثاء في مصر



وانخفضت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 أغسطس الجاري وذلك بعد ارتفاع أسعارها بنسبة طفيفة، خلال الأيام القليلة الماضية في الأسواق والمحال التجارية.

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6

وينشر لكم الموجز اليوم الثلاثاء أسعار الدواجن في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء

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-تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 70 إلى 80 جنيها.

سعر الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء

-تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 115 و120 جنيهًا.

سعر الدواجن امهات اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو الدواجن الأمهات البيضاء نحو 62 جنيهًا في المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا.

-سجل سعر كيلو الفراخ الساسو بين 95 و100 جنيها.

-تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا.

سعر كيلو البط في الأسواق اليوم الثلاثاء

-تراوح سعر لحم بط بلدي اليوم تراوح سعره بين 100 و101 جنيهًا للكيلو.

-تراوح سعر بط فرنساوي اليوم بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الثلاثاء

-تراوح سعر لحم بط مسكوفي اليوم بين 95 و100 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء

-وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم لـ 146 جنيهًا في البورصة، لتصل للمستهلك بنحو 156جنيهًا.

-سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم نحو 138 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 148 جنيهًا.

-سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا في البورصة، وتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا.

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم كما يعتبر البيض مصدرًا غذائيًا رئيسيًا منخفض التكلفة.

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