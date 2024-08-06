سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الثلاثاء 6 اغسطس 2024

أسعار الفضة اليوم من أهم المواضيع التي تصدرت قوائم محركات البحث في الساعات الأخيرة، مع تزايد الاهتمام بمعدن الفضة، باعتباره من أفضل الملاذات الآمنة التي تحفظ قيمة العملة.

وحصلت أسعار الفضة على اهتمام كبير مع عدم استقرار أسعار الذهب، ولهذا يستعرض الموجز في السطور التالية سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024.

‎سعر جرام الفضة بالمصنعية اليوم

أونصة الفضة: 1,472.021

الفضة النقية عيار999: 47.23

الفضة البريطانية عيار 958: 45.29

الفضة الاسترليني عيار 925: 43.73

فضة العملات عيار 900: 42.55

فضة المجوهرات عيار 800: 37.82

فضة عيار 880: 41.61

‎سعر الفضة اليوم إعادة بيع

سعر جرام الفضة: 47.00

أونصة الفضة: 1,461.841

سبيكة الفضة 50 جرام: 2,349.97

سبيكة الفضة 100 جرام: 4,699.94

سبيكة الفضة 200 جرام: 9,399.88

سبيكة الفضة 250 جرام: 11,749.85

سبيكة الفضة 500 جرام: 23,499.69

سبيكة الفضة 1 كيلو: 46,999.39

مستقبل أسعار الفضة

يذكر أن عقود الفضة الآجلة قفزت بنسبة 2.6% إلى 27.655 دولارا للأوقية، في حين تراجعت عقود البلاتين 3.7% إلى 931.85 دولارا للأوقية.

ويرى خبراء أن ضعف الدولار ساعد أسواق المعادن في الفترة الماضية، حيث أدت مجموعة من القراءات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة إلى توقع المتداولين تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

يذكر أن العائدات الأمريكية لأجل عشر سنوات كانت قد شهدت انخفاضًا إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر وبلغ الدولار أدنى مستوياته منذ مارس بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل أضافوا وظائف أقل في يوليو مما توقعه خبراء الاقتصاد، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%.

ومن جانبه، كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أشار إلى مزيد من التقدم نحو انخفاض التضخم وتهدئة سوق العمل، وأثار صراحة إمكانية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر على خلفية المزيد من البيانات المشجعة.

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