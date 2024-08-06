وزير المالية الإسرائيلي : يجب على إسرائيل اغتيال نصر الله

صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الثلاثاء، بأنه ينبغي على إسرائيل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

يجب على إسرائيل اغتيال نصر الله

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سموتريتش قال: "لا يجب على إسرائيل الرد على تصريحات حسن نصر الله، بل عليها اغتياله".

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جاءت تصريحات سموتريتش في الوقت الذي كان نصر الله يلقي فيه كلمة بمناسبة مرور أسبوع على مقتل القيادي فؤاد شكر، حيث أكد أن الرد على هذه العملية سيأتي.

وأوضح نصر الله أن "إيران تجد نفسها ملزمة بالرد، والعدو ينتظر بتهيب كبير وحالة من الضياع، وحزب الله يرى نفسه ملزما بالرد، سواء بمفرده أو ضمن رد شامل لكامل المحور".

وأضاف نصر الله أن "تأخر الرد على اغتيال فؤاد شكر هو جزء من العقاب لإسرائيل" في إطار ما وصفه بمعركة كبيرة معها.

وأشار إلى أن استهداف إسرائيل لشكر وهنية يعد "إنجازًا لها لكنه لا يحسم نتيجة المعركة".

وختم نصر الله بالإشارة إلى أن "المنطقة باتت تواجه مخاطر حقيقية، وعلى الجميع أن يدرك أبعادها".

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