حسن نصر الله: تراجع قوة إسرائيل وعرقلة أمريكية لإقامة الدولة الفلسطينية

صرّح الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في خطاب ألقاه اليوم، بأن الإسرائيليين يرفضون فكرة إقامة دولة فلسطينية حتى ولو كانت في قطاع غزة فقط.

وأشار إلى أنه منذ 31 عامًا لم يتحقق أي تقدم في ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وأضاف نصر الله، في كلمته التي بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تدّعي رعاية ملف المفاوضات، لكنها في الواقع تعرقل أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية.

نصر الله: إٍسرائيل لم تعد قوية

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن إسرائيل لم تعد بالقوة التي كانت عليها في السابق، وأن هيبتها وقدراتها الدفاعية لم تعد كما كانت.

وشدد حسن نصر الله على أن المقدسات الإسلامية والمسيحية ستكون في خطر إذا انهزمت المقاومة.

يذكر أن إذاعة جيش الاحتلال قالت اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل 17 مصابًا إلى مستشفى الجليل في نهاريا شمال إسرائيل عقب هجوم بطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة، وقبل ذلك بساعات، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع إصابات جراء انفجار طائرة مسيرة في الجليل الغربي، حيث وُصفت حالة أحد المصابين بالخطيرة.

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