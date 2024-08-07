آخر أخبار حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

تفاصيل حالة الطقس اليوم، من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر شبكة الانترنت، وبخاصة في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية في الفترة الحالية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

‎متى يتحسن الطقس في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقسًا شديد الحرارة رطب نهارًا، مائل للحرارة رطب ليلًا، ومن المتوقع أن تنشط رياح معتدلة أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وسط تنبؤات أيضًا بهطول أمطار على بعض المناطق ومنها الأقصر وأسوان وبحيرة ناصر وأبو سمبل ومناطق جنوب الصحراء الغربية والوادي الجديد والحدود المصرية السودانية.

وأشارت الأرصاد أن الفرصة متاحة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً والتى قد تصل لحد السيول على مناطق من (حلايب -شلاتين -رأس بناس-مرسى علم -أبوسمبل -أسوان- الوادي الجديد-الأقصر)، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء في المدن والمحافظات المصرية على النحو التالي:

الصغرى - العظمى

درجات الحرارة في القاهرة : 27 - 36

درجات الحرارة في العاصمة الإدارية : 26 - 37

درجات الحرارة في الإسكندرية : 24 - 32

درجات الحرارة في 6 أكتوبر : 26 - 37

درجات الحرارة في بنها : 27 - 36

درجات الحرارة في دمنهور : 26 - 35

درجات الحرارة في وادى النطرون : 26 العظمى 36

درجات الحرارة في كفر الشيخ : 25 - 35

درجات الحرارة في المنصورة : 26 - 35

درجات الحرارة في الزقازيق : 26 - 37

درجات الحرارة في شبين الكوم و: 26 - 35

درجات الحرارة في طنطا : 26 - 35

درجات الحرارة في دمياط : 25 - 33

درجات الحرارة في بورسعيد : 26 - 34

درجات الحرارة في الاسماعيلية : 26 - 37

درجاتالحرارة في السويس : 26 - 36

درجات الحرارة في العريش : 25 - 34

درجات الحرارة في رفح : 25 - 35

درجات الحرارة في رأس سدر : 26 - 40

درجات الحرارة في نخل : 19 العظمى 36

درجات الحرارة في سانت كاترين : 17 - 31

درجات الحرارة في الطور : 28 - 40

درجات الحرارة في طابا : 25 - 38

درجات الحرارة في شرم الشيخ : 28 - 39

درجات الحرارة في العلمين : 24 - 32

درجات الحرارة في مطروح : 23 - 31

درجات الحرارة في السلوم : 25 وشمال 36

درجات الحرارة في سيوة : 24 - 40

درجات الحرارة في الغردقة : 29 - 40

درجات الحرارة في مرسى علم : 32 - 41

درجات الحرارة في شلاتين : 32 - 42

درجات الحرارة في حلايب : 29 - 38

درجات الحرارة في أبو رماد : 30 - 37

درجات الحرارة في رأس حدربة : 29 - 35

درجات الحرارة في الفيوم : 26 - 38

درجات الحرارة في بنى سويف : 26 - 39

درجات الحرارة في المنيا : 23 - 39

درجات الحرارة في أسيوط : 26 - 40

درجات الحرارة في سوهاج : 27 - 41

درجات الحرارة في قنا : 29 - 42

درجات الحرارة في الأقصر : 28 - 42

درجات الحرارة في أسوان : 29 - 43

درجات الحرارة في الوادى الجديد : 25 - 42

درجات الحرارة في أبو سمبل : 29 - 42

‎حالة الطقس غدا بالساعات

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 8 أغسطس 2024 على النحو التالي:

المحافظة - درجة الحرارة العظمى- درجة الحرارة المحسوسة

القاهرة ومصر السفلى: 36- 38

السواحل الشمالية: 32 - 35

جنوب سيناء: 40 - 43

شمال صعيد مصر: 38 - 40

جنوب صعيد مصر: 43- 44

‎حالة الطقس في الايام المقبلة

وجاءت حالة الطقس المتوقعة في مصر يوم الجمعة 9 أغسطس 2024

المحافظة - درجة الحرارة العظمى- درجة الحرارة المحسوسة

القاهرة ومصر السفلى: 36 - 38

السواحل الشمالية: 32 - 35

جنوب سيناء: 39- 41

شمال صعيد مصر: 39- 41

جنوب صعيد مصر: 43 - 44

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