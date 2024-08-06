اليوم الثلاثاء .. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، بالتزامن مع عدم الاستقرار وتتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.

وأشارت الأرصاد أن طقس الثلاثاء يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بشهر يونيو ويوليو، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الثلاثاء شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد أن هناك فرصة لتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، في حين تنشط رياح معتدلة أحيانا على أغلب الأنحاء وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وفجّرت هيئة الأرصاد الجوية مفاجأة حينما كشفت أن 10 محافظات لديها فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تصل لحد السيول على مناطق من «حلايب- شلاتين- رأس بيناس- أبوسمبل- أسوان- الأقصر- مرسى علم- الوادي الجديد».

‎متى يتحسن الطقس في مصر ؟

ويتساءل الكثيرون حاليًا عن موعد تحسن الطقس في مصر، وهو الأمر الذي يستدعي متابعة درجات الحرارة والتي جاءت اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

المحافظة - درجة الحرارة العظمى- درجة الحرارة المحسوسة

القاهرة 37 39

العاصمة الإدارية 37 39

6 أكتوبر 37 39

بنها 36 38

دمنهور 35 37

وادي النطرون 36 38

كفر الشيخ 34 37

المنصورة 35 37

الزقازيق 37 39

شبين الكوم 36 38

طنطا 36 38

دمياط 33 36

بورسعيد 33 36

الإسماعيلية 38 40

السويس 37 39

العريش 36 39

رفح 35 38

رأس سدر 39 41

نخل 36 38

كاترين 31 33

الطور 39 41

طابا 38 40

شرم الشيخ 39 41

الإسكندرية 33 36

العلمين 32 35

مطروح 31 34

السلوم 34 37

سيوة 39 41

رأس غارب 39 41

الغردقة 40 42

سفاجا 40 42

مرسى علم 38 40

شلاتين 40 43

حلايب 35 38

أبو رماد 37 40

رأس حدربة 35 38

الفيوم 38 40

بني سويف 39 41

المنيا 39 41

أسيوط 40 42

سوهاج 41 43

قنا 42 43

الأقصر 42 43

أسوان 42 43

الوادي الجديد 41 42

أبو سمبل 41 42

‎حالة الطقس غدا بالساعات

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الأربعاء 7 أغسطس ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة ورعدية أحيانًا على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تصل لحد السيول على مناطق من «حلايب - شلاتين- رأس بيناس- أبوسمبل- أسوان- الأقصر- مرسى علم- الوادي الجديد».

وكذلك فقد حذرت الأرصاد السائقين، من سيطرة الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

‎حالة الطقس في الايام المقبلة

وجاءت ‎حالة الطقس في الايام المقبلة على النحو التالي:

حالة الطقس في مصر يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

المحافظة - درجة الحرارة العظمى- درجة الحرارة المحسوسة

القاهرة ومصر السفلى 36 38

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 40 42

شمال صعيد مصر 39 41

جنوب صعيد مصر 42 43

حالة الطقس في مصر يوم الخميس 8 أغسطس 2024

المحافظة - درجة الحرارة العظمى- درجة الحرارة المحسوسة

القاهرة ومصر السفلى 36 38

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 40 43

شمال صعيد مصر 38 40

جنوب صعيد مصر 43 44

الطقس في مصر يوم الجمعة 9 أغسطس 2024

المحافظة - درجة الحرارة العظمى- درجة الحرارة المحسوسة

القاهرة ومصر السفلى 36 38

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 39 41

شمال صعيد مصر 39 41

جنوب صعيد مصر 43 44

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