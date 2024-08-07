حالة الطقس اليوم : أمطار على 7 مناطق ودرجات الحرارة تصل إلى 44 درجة

حالة الطقس اليوم.. يهتم المواطنون بمعرفة حالة الطقس قبل مغادرة منازلهم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ، مشيرة إلى استمرار سقوط الأمطار الرعدية التي قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

وتنشر " الموجز " في هذه السطور درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم في مصر وباقي المحافظات.

تتوقع الهيئة طقسًا شديد الحرارة ورطبًا خلال النهار، مع فرص سقوط أمطار مصحوبة برياح مثيرة للرمال والأتربة. كما يُتوقع تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا، وقد تصل إلى حد السيول في مناطق مثل حلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم وأبوسمبل وأسوان والوادي الجديد. وتُشير أيضًا إلى أن نسبة الرطوبة في القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 80-90% للعظمى و35-50% للصغرى.

لا يفوتك اليوم الثلاثاء .. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة اليوم الأربعاء هي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- الوجه البحري: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة مئوية.

نصائح الهيئة للمواطنين:

- الحذر من ارتفاع الرطوبة.

- البقاء في أماكن باردة وجيدة التهوية، خاصة لكبار السن ومرضى السكر والقلب والضغط المرتفع.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بين 11 صباحًا و4 عصرًا.

- استخدام وسائل الحماية من الشمس مثل القبعات العريضة والمظلات.

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