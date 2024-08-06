حالة الطقس غدًا الأربعاء 7-8-2024.. شديد الحرارة وأمطار رعدية تصل لحد السيول

حالة الطقس غدًا الأربعاء.. يهتم كثير من المواطنين بالبحث عن حالة الطقس غدًا الأربعاء 7-8-2024، علي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس، وأهم الظواهر الجوية المصاحبة له، وبيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الأربعاء 7 أغسطس 2024

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد محافظات الجمهورية موجة من الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا، مائل للحرارة رطب ليلًا، ومن المتوقع أن تنشط رياح معتدلة أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وفجرت هيئة الأرصاد الجوية مفاجأة كبيرة حيث توقعت سقوط أمطار غدًا الأربعاء بجنوب الصعيد، وذلك بعد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي مناطق من الأقصر وأسوان وبحيرة ناصر وأبو سمبل ومناطق جنوب الصحراء الغربية والوادي الجديد والحدود المصرية السودانية الآن.

وتوقعت الأرصاد استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة والرعدية أحياناً والتى قد تصل لحد السيول على مناطق من (حلايب -شلاتين -رأس بناس-مرسى علم -أبوسمبل -أسوان- الوادي الجديد-الأقصر)، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس غدًا الأربعاء

وبخصوص الظواهر الجوية المصاحبة لـ حالة الطقس غدًا الأربعاء، فمن المتوقع أن تنشط الرياح وتكون ومعتدلة أحيانًا على أغلب الأنحاء بينما تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع انتشار الشبورة المائية الخفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية في الصباح الباكر.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 7 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 36 درجة، والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية 32 درجة، والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء 40 درجة، والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد 39 درجة، والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد 42 درجة، والمحسوسة 43.

اقرأ أيضًا

اليوم الثلاثاء .. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 | درجات الحرارة في مصر



