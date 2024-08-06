شديد الحرارة .. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 7 أغسطس 2024

حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء .. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية غدًا الأربعاء طقسًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلاً.

ومن المتوقع أن تزداد نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.

كما يُتوقع وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويُحتمل أن تشهد مناطق حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادي الجديد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا وقد تصل لحد السيول، مصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

حركة الملاحة البحرية معتدلة في البحرين الأحمر والمتوسط، بارتفاع أمواج يتراوح بين متر و1.5 متر.

لا يفوتك اليوم الثلاثاء .. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

لا يفوتك حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 | درجات الحرارة في مصر

رغم انخفاض درجات الحرارة نسبيًا في أغسطس مقارنةً بيوليو، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يصل إلى 50% نهارًا و95% ليلاً، مما يزيد الإحساس بالحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء :



- القاهرة: العظمى 36، الصغرى 27

- الإسكندرية: العظمى 32، الصغرى 24

- مطروح: العظمى 31، الصغرى 23

- سوهاج: العظمى 41، الصغرى 27

- قنا: العظمى 42، الصغرى 29

- أسوان: العظمى 43، الصغرى 29

نصائح الهيئة للمواطنين:



- الحذر من ارتفاع الرطوبة

- البقاء في أماكن باردة وجيدة التهوية، خاصة لكبار السن ومرضى السكر والقلب والضغط المرتفع

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بين 11 صباحًا و4 عصرًا

- استخدام وسائل الحماية من الشمس مثل القبعات العريضة والمظلات.

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