كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس والحرارة؟ وصفات بسيطة

كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس والحرارة؟.. تواجه الكثيرين تأثيرًات العوامل الخارجية، ومن بينها ارتفاع في درجات حرارة الشمس مع الرياح وتعرضهن للأتربة، ما يزداد أهمية حماية البشرة من موجات الطقس الحارة، حيث أن التعرض المباشر والمستمر لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الجلدية مثل الجفاف، والحروق، وحتى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس والحرارة؟



تتعرض البشرة للعديد من المخاطر خلال فترات الطقس الحار، حيث تزيد الحرارة المرتفعة من التعرق، مما يؤدي إلى فقدان الرطوبة الطبيعية للبشرة وجعلها أكثر عرضة للجفاف، كما أن الأشعة فوق البنفسجية (UV) التي تصدرها الشمس تعتبر من العوامل الرئيسية التي تسبب تلف البشرة، حيث يمكن أن تؤدي إلى حروق شمسية مؤلمة وتساهم في شيخوخة البشرة المبكرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تضر بالحمض النووي للخلايا الجلدية لـ البشرة، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

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طرق حماية البشرة من موجات الطقس الحارة

استعمال واقي الشمس:



ينصح باستخدام واقي أو مرطب للشمس بشكل يومي، وخاصة عند التعرض لأشعة الشمس، والهدف منه حماية البشرة، لذلك ينبغي اختيار واقي شمس بمعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، وتطبيقه على البشرة قبل الخروج بمدة 15-30 دقيقة. يُفضل إعادة تطبيقه كل ساعتين، وخاصة بعد السباحة أو التعرق.

2. ارتداء الملابس الواقية:

ينصح بارتداء الملابس القطنية خلال فصل الصيف، التي تحتوي على الألوان الفاتحة والأكمام الطويلة يمكن أن يوفر حماية إضافية من الشمس. كما يُنصح بارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية لحماية الوجه والعينين.

3. البقاء في الظل: تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة (من 10 صباحًا إلى 4 مساءً) يُساعد في تقليل خطر تلف البشرة. يمكن الاستفادة من الظل الطبيعي أو استخدام مظلة للحماية.

4. شرب الماء بكميات كافية: الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال شرب كميات كافية من الماء يساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة وحمايتها من الجفاف.

5. استخدام مرطبات البشرة: تطبيق مرطبات مناسبة لنوع البشرة بعد الاستحمام يمكن أن يساعد في الحفاظ على الرطوبة الطبيعية للبشرة وتعزيز حاجز الحماية الخاص بها.

العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس



في حال التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يمكن أن تُصاب البشرة بالاحمرار والحروق، وفي هذه الحالات، يُنصح باتباع خطوات لتهدئة البشرة وترميمها، مثل:

استخدام جل الصبار



يعد الجل من أفضل الوصفات الطبيعية، التي تساعد على ترطيب البشرة والجسم عند استخدمه، وأيضا قد يخفيف من الاحمرار وتسريع عملية الشفاء.

الاستحمام بالماء البارد: يساعد الاستحمام بالماء البارد في تهدئة الحروق وتخفيف الألم.

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