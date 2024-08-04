منتجات طبيعية لغلق مسام الجلد بخطوات خلال وقت قياسي

تعاني الكثيرين من مشكلات ارتفاع الحرارة في فصل الصيف، لأنها تضعف من نضارة البشرة، لذلك تبحثن الفتيات عن وصفات طبيعية لغلق مسام الجلد، حتى تظل البشرة في كامل نضارتها.

ونستعرض لكم موقع "الموجز"، إليك افضل الوصفات الطبيعية لغلق مسام الجلد، للتمتع ببشرة نضرة وحيوية طوال فصل الصيف.

وصفات طبيعية لغلق مسام الجلد



وصفة الليمون والعسل لغلق المسام



تشتهر وصفة الليمون بالعسل، ضمن وصفات طبيعية لغلق المسام، إذ يمتلك الليمون خاصية قابضة تساعد على تقليص المسام الواسعة، والعسل يعمل على ترطيب البشرة، وله خصائص مضادة للميكروبات.

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طريقة تحضير خلطة الليمون بالعسل:

_ نقوم بمزج ملعقة كبيرة من العسل الأبيض مع نصف ملعقة عصير الليمون، ويمكن إضافة رشة سكر.



- في الخطوة الثانية، قومي بتطبيقه على الجلد، مع استمرار التدليك بلطف في حركات دائرية صاعدة.

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_ نترك الخلطة على الوجه مدة 5 - 15 دقيقة ثم نشطف الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

_ نكرر هذه الخلطة مرتين أو 3 في الأسبوع.

-خلطة الخل لغلق مسام الجلد

يتميز خل التفاح بخصائص قابضة للمسام الواسعة، كما يعمل كمضاد للميكروبات والإلتهابات، لهذا يستخدم كخلطة لغلق مسام الجلد.

طريقة تحضير خلطة الخل:

نقوم بوضع ملعقتين صغيرتين من خل التفاح.

مع وضع 2 من ملاعق الصغيرة بطين البنتونيت.

نزيد عليهم قطرة من زيوت ( لبان الذكر، اللافندر، ميلاليوكا).

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