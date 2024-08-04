أفضل المشروبات الطبيعية للحماية من جفاف البشرة.. أبرزها عصير المانجو والزبادي

مع بداية فصل الصيف بدأت درجات الحرارة في الارتفاع، الذي يعد أكثر شهور السنة رطوبة وحرارة، وهو ما يؤثر بالسلب على البشر ويؤدي إلى الشعور بـ جفاف البشرة، ويبحث الكثير من الشباب والسيدات بشكل خاص عن المشروبات التي تساعد في نضارة البشرة وتقلل من الجفاف.

حول ذلك، يستعرض لكم موقع "الموجز"، أهم مشروبات تساعدك لتحسين نضارة البشرة وحمايتها من الجفاف، وإليكم أبرزها:

هناك العديد من المشروبات التي يمكن أن تساعد في منع جفاف البشرة وترطيبها بشكل جيد، ومن أبرزها:

مشروب عصير الجزر والمانجو: غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على ترطيب البشرة.

مشروب عصير المانجو والزبادي: غني بالكالسيوم والألياف مما يجعله مفيدًا للجسم والمعدة.

مشروب القهوة المثلجة: على الرغم من أن القهوة قد تكون جافة، إلا أن تناولها مثلجة يساعد على الترطيب.

مشروب عصير البطيخ: يحتوي على الماء والفيتامينات المفيدة للبشرة.

مشروب عصير النعناع بالليمون: غني بالعناصر الغذائية ويساعد على ترطيب الجسم والبشرة.

مشروب اللبن الرائب: يساعد على تعزيز المناعة والراحة وإعطاء ترطيب عميق للجسم والبشرة.

مشروب عصير قصب السكر بالنعناع: يساعد على علاج الجفاف وبهتان البشرة.

مشروب عصير ماء جوز الهند: غني بالصوديوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم المفيدة للجسم.

مشروب عصير الليمون: كلاسيكي ومنعش ويساعد على ترطيب الجسم والبشرة.

أما بخصوص البشرة الجافة، فهي تتميز بالبهتان في لون البشرة والشعور بالألم عند التعرض للطقس والحكة. ويجب المحافظة على ترطيب البشرة باستخدام المرطبات المناسبة وشرب الكمية الكافية من السوائل طوال اليوم.



اقرأ أيضا:

أهمية تناول الماء.. تعرف على فوائدها لصحة الجسم ونضارة البشرة