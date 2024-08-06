روسيا تنشر جنود احتياط للتصدي لهجوم أوكراني على الحدود

اتهمت روسيا أوكرانيا، يوم الثلاثاء، بشن هجوم على حدودها الجنوبية، معلنة أنها أرسلت جنود احتياط لمواجهة مئات المقاتلين الأوكرانيين المدعومين بالدبابات.

وفي بيان لوزارة الدفاع الروسية بعد ساعات من إعلان حاكم منطقة روسية صد الهجوم، أشارت الوزارة إلى أن القتال لا يزال مستمرًا.

وجاء في البيان: "القوات التي تغطي حدود الدولة، بالتعاون مع وحدات من قوات الحدود التابعة لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، تعمل على صد الهجمات وإطلاق النار على العدو في منطقة الحدود وعلى قوات الاحتياط الأوكرانية في منطقة سومي".

وأضاف البيان أن روسيا تستخدم طائرات حربية لضرب المركبات المدرعة الأوكرانية، وأنها نقلت جنود احتياط إلى منطقة القتال.

من جانبها، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في إفادتها يوم الثلاثاء عن شن ضربات روسية على قرى حدودية، دون الإشارة إلى أي هجوم نفذته القوات الأوكرانية على الحدود.

وفي وقت سابق من نفس اليوم، قال أليكسي سميرنوف، الحاكم المؤقت لمنطقة كورسك الروسية، إن موسكو أحبطت محاولة أوكرانية لاختراق الحدود في المنطقة.

وفي سلسلة من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، أضاف سميرنوف أن مدنيين روسيين قُتلا، أحدهما بسبب القصف والآخر بطائرة مسيرة، بالإضافة إلى إصابة 18 آخرين.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن جهاز الأمن الاتحادي قوله إن القوات الروسية تعاملت مع "استفزاز مسلح" من جانب أوكرانيا.

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