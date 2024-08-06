ملخص لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024

ملخص لأهم الأخبار .. تقدم الموجز ملخصًا شاملًا لأبرز الأخبار المحلية والعربية والدولية اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024.

وتواصل الموجز تقديم تغطية شاملة للأحداث بجرأة واحترافية ، لتبقيك على اطلاع على جميع المستجدات والتحديات عبر مجموعة من الأخبار الهامة أبرزها، 70% من طلاب الثانوية العامة حققوا مجموعاً بين 60 و80%.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، أن 70% من طلاب الثانوية العامة لعام 2023/2024، والبالغ عددهم 729 ألفاً، حصلوا على مجموع بين 60 و80%. وأوضحت الإحصائيات أن نسبة الطلاب الذين حصلوا على مجموع بين 65 و70% بلغت 18.70%. كما بينت الوزارة أن عدد الناجحين بلغ 590,992 طالباً، بينما بلغ عدد الراسبين 96,948 طالباً، حيث بلغت نسبة النجاح للبنين 84.7% وللبنات 68.7%، بإجمالي نسبة نجاح 81.3%.

- وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع محركات الديزل ويؤكد الاستمرار في البناء والتنمية.

زار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مصنع حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) اليوم الثلاثاء، برفقة عدد من المسؤولين.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط الإنتاج التي تشمل محركات الديزل للأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بمختلف القدرات وأنواع سبائك كراسي المحاور.

- وزير الطيران المدني: تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص دون المساس بأصول الدولة.

أكد وزير الطيران المدني، الدكتور سامح الحفني اليوم الثلاثاء ، أن الوزارة تلتزم بمحددات برنامج الدولة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص دون المساس بأصول الدولة.

وأوضح أنه لا صحة لبيع المطارات المصرية، وذلك خلال لقائه مع أعضاء حزب صوت الشعب بمقر الوزارة.

- رئيس الوزراء يؤكد أهمية مبادرة "حياة كريمة" في تطوير الريف المصري.

شدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على الدور الهام للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير الريف المصري من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة سكان القرى المستهدفة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

- انخفاض معدلات الولادة القيصرية بنسبة 20% في محافظات التأمين الصحي الشامل.

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة، أن معدلات الولادة القيصرية انخفضت بنسبة تجاوزت 20% في المحافظات التي يطبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل، مما يعكس تحسن جودة الرعاية الصحية.

- الذكرى التاسعة لافتتاح قناة السويس الجديدة.

نحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، التي تم تدشينها في 6 أغسطس 2015 بحضور دولي ودبلوماسي كبير. بدأ تنفيذ المشروع في 5 أغسطس 2014 وتم الانتهاء منه في عام واحد فقط.

- كامالا هاريس تحصل على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية.

أعلنت اللجنة الوطنية الديمقراطية رسميًا حصول نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة بعد جولة من الاقتراع عبر الإنترنت استمرت خمسة أيام، حصلت خلالها على نحو 4600 صوت، أي ما يعادل 99% من المندوبين.

- إيران تعتزم معاقبة إسرائيل لتورطها في اغتيال إسماعيل هنية.

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن إيران مصممة على معاقبة إسرائيل على خلفية اغتيال القيادي بحركة حماس، إسماعيل هنية، أثناء زيارته لطهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي.

لا يفوتك ننشر موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024

لا يفوتك ننشر موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم الأحد 4 أغسطس 2024

- وزير الخارجية يناقش مع نظيره اللبناني تطورات أزمة غزة والجهود المصرية لاحتواء التصعيد.

أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، مباحثات مع نظيره اللبناني، عبدالله بوحبيب، تناولت مستجدات الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها على لبنان، إلى جانب الجهود المصرية لاحتواء التصعيد الإقليمي والحفاظ على سلامة لبنان وشعبه.

- محافظ جنوب سيناء: مقومات سياحية فريدة تؤهل لإقامة مشاريع عملاقة.

أكد محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، أن المحافظة تتميز بمقومات سياحية واستشفائية فريدة، مثل حمام موسى في طور سيناء والعيون الكبريتية في رأس سدر، مما يجعلها مؤهلة لإقامة مشاريع عملاقة لا مثيل لها عالميًا.

- نائب وزير الصحة يتفقد مركز طبي التجمع الأول ويوصي بمتابعة يومية.

تفقد نائب وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد الطيب، مركز طبي التجمع الأول لطب الأسرة، وأوصى بإرسال لجان يومية لمتابعة الحضور والانصراف وجدول نوبتجيات الأطقم الطبية والإدارية، لضمان تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

- محكمة أمريكية تدين جوجل بالاحتكار في مجال البحث عبر الإنترنت.

أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكمًا ضد شركة جوجل بتهمة الاحتكار، مشيرة إلى أنها دفعت مليارات الدولارات لشركات مثل آبل وسامسونج للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث عبر الإنترنت، وفقاً لحكم القاضي أميت ميهتا.

- وزير الدفاع الأمريكي: الهجوم على القوات الأمريكية في العراق تصعيد خطير.

وصف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الهجوم على القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق بأنه تصعيد خطير. وأطلع فريق الأمن القومي الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على آخر تطورات الهجوم.

- وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 81.3%.

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 81.3%.

- هدوء يسود شوارع بنجلاديش بعد استقالة رئيسة الوزراء

عاد الهدوء إلى شوارع العاصمة البنغالية دكا اليوم الثلاثاء، بعد الاضطرابات الأمنية التي أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، ومغادرتها البلاد، حيث عادت الحياة تدريجيًا مع فتح المحال التجارية واستئناف حركة الحافلات.

- روسيا تبدأ إنتاج مسيرات جوية مزودة بالذكاء الاصطناعي.

بدأت روسيا الإنتاج الصناعي لمسيرات "درون FPV" الجوية المزودة بالذكاء الاصطناعي، من طراز "روساك – إس"، والتي يمكنها التعرف على الأهداف وترتيبها حسب الأولوية بشكل مستقل، حيث يبقى للمشغل اختيار الهدف وإصدار أمر التدمير.

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