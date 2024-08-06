استفاد منها 11 مليون صعيدي.. رئيس الوزراء يُتابع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. اهتمت الحكومة المصرية بمختلف قطاعاتها اهتمامًا كبيرًا بـ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أحدثت نقلة نوعية من خلال الإرتقاء بـ الريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية.

وتربعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة علي أجندة اهتمام الدولة المصرية لتحسين حياة ما يقترب من 60 مليون مواطن، وأنهت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عصور التهميش في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال.

متابعة الموقف التنفيذي لـ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ويحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي المتابعة المستمرة لـ الموقف التنفيذي لـ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الاجتماع الذي عقدة رئيس الوزراء لمتابعة آخر تطورات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وعقد رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس اجتماعًا لاستعراض موقف الإدارة المالية والتمويل لمراحل ومكونات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري

وأكد مدبولي علي دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري، وذلك من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين قاطني القري المستهدفة، وكذا رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم في العديد من القطاعات.

وشدد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والعمل على إزالة أي معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ.

المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف تنفيذ نحو 22.8 ألف مشروع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، في 1477 قرية، تابعة لـ 52 مركزاً في 20 محافظة في أنحاء الجمهورية، يستفيد منها قرابة الـ 18 مليون مواطن.

المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأضاف أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتضمن تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات في 1667 قرية، موزعة على 462 وحدة محلية، بـ 59 مركزا، داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

عدد المستفيدين من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وفي نفس الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاستثمارات الموجهة لبناء الانسان في المرحلة الأولى استحوذت على نسبة 70% من حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات، وكان لمحافظات الصعيد النصيب الأكبر في هذا الصدد، حيث قدر عدد المستفيدين من تلك المشروعات بنحو 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الموقف التمويلي للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك للعام المالي 2024/2025، وما يتم اتخاذه من إجراءات لتدبير وإتاحة الاعتمادات والاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي تتضمنها هذه المرحلة.

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