ننشر موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024

ننشر موجزا لأهم الأخبار المحلية والعالمية .. تقوم الموجز الإخباري بنشر ملخص شامل لأبرز الأخبار المحلية والعربية والدولية اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024، خلال الساعات الماضية ، حيث تبقى عينًا ساهرة على كل الأحداث ، وصوتًا يتجاوز كل التحديات، ومنبرًا للجميع ، تنقل الأخبار الجديدة بجرأة واعدة واحترافية عالية ، لتكون مطلعًا على جميع المستجدات التي تشمل مجموعة من الأخبار الهامة ، من بينها:

الرئيس السيسي يثمن جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مطالباً بتكثيف العمل لتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

تطوير مصنع "أتيكو" للصناعات الخشبية وفقاً لرؤية مصر

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع نجاح تحديث خطوط الإنتاج في مصنع "أتيكو" للصناعات الخشبية باستخدام أحدث تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.

مصدر رفيع المستوى ينفي وجود أنفاق بين مصر وغزة

نفى مصدر مصري رفيع المستوى مزاعم وسائل إعلام إسرائيلية بوجود أنفاق بين مصر وقطاع غزة، معتبراً إياها محاولة لتبرير الفشل الإسرائيلي في غزة.

استقالة رئيسة وزراء بنجلاديش حسينة واجد

أعلن رئيس أركان جيش بنجلاديش استقالة رئيسة الوزراء حسينة واجد، ومغادرتها إلى مكان آمن برفقة شقيقتها.

مغادرة رئيسة وزراء بنجلاديش إلى الهند

غادرت رئيسة وزراء بنجلاديش حسينة واجد إلى ولاية البنغال الغربية بالهند برفقة شقيقتها، بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

وزير الإنتاج الحربي: شراكات إستراتيجية في التصنيع المدني

أكد وزير الإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى على حرص الوزارة على إقامة شراكات استراتيجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين.

رئيس الوزراء يتابع ملفات وزارة المالية

ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير المالية أحمد كجوك نتائج زيارته إلى لندن ولقاءاته مع المستثمرين الدوليين.

مباحثات مصرية-لبنانية في القاهرة

يعقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وزير الأوقاف يستقبل الأمين العام لهيئة العلماء في موريتانيا

استقبل وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري الشيخ ولد صالح، الأمين العام لهيئة العلماء في موريتانيا، على هامش مؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية في مكة المكرمة.

انعقاد الجمعية العمومية الأولى للشركة المصرية للصودا آش

انعقدت الجمعية العمومية للشركة المصرية للصودا آش، لاعتماد نتائج الأعمال ودخول مساهمين جدد، بما يعزز المشروع كأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وزير الإسكان يلتقي بمسؤولي اتحاد مقاولى التشييد

بحث وزير الإسكان شريف الشربيني مع مسؤولي اتحاد مقاولى التشييد التحديات التي تواجه شركات المقاولات وسبل التغلب عليها.

استراليا ترفع مستوى التهديد الأمني

رفعت السلطات الأسترالية مستوى التهديد الأمني من "ممكن" إلى "محتمل" بعد سلسلة هجمات إرهابية شهدتها البلاد.

مالي تقطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

أعلنت مالي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا بعد اعتراف الأخيرة بتورطها في هجوم أدى إلى خسائر فادحة لجيش مالي.

ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي

ارتفع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي إلى 1000 محل في اليوم الأول، وفقاً لتقرير وزارة التموين.

النمسا تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان

طلبت وزارة الخارجية النمساوية من مواطنيها مغادرة لبنان بسبب المخاطر الأمنية الحالية.

وزير الدفاع يلتقي بقادة المنطقة الغربية العسكرية

التقى وزير الدفاع عبد المجيد صقر بعدد من قادة المنطقة الغربية العسكرية لمناقشة القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة.

روسيا تعلن سيطرتها على مواقع أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على مواقع جديدة في دونيتسك وتدمير آليات عسكرية أوكرانية.

اندلاع حريق في خزانات وقود شرق إيران

اندلع حريق كبير في منطقة دوغارون الاقتصادية شرق إيران، وتم إرسال رجال الإطفاء للسيطرة على النيران.

أمريكا تستعد للدفاع عن إسرائيل ضد إيران

تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها للدفاع عن إسرائيل في حال تعرضها لهجوم إيراني، بهدف تجنب صراع إقليمي واسع.

طقس حار وأمطار في جنوب مصر

توقعت الأرصاد طقسًا حارًا غدًا وأمطارًا قد تصل إلى السيول في جنوب مصر، مع درجات حرارة تصل إلى 37 درجة مئوية في القاهرة.

سيارات بديلة للتوك توك تعمل بالغاز والبنزين

أعلن وزير الإنتاج الحربي عن تصنيع سيارات بديلة للتوك توك تعمل بالغاز والبنزين، بالتعاون مع القطاع الخاص.

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