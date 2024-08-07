القنوات المجانية الناقلة لمباراة فرنسا و إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024

عشاق الساحرة المستديرة علي موعد مع الإثارة والمتعة عبر متابعة مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره منتخب إسبانيا المقرر لها مساء بعد غد الجمعة في نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024 التي تستمر منافساتها حتي 11 أغسطس الجاري.

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا

إذا كنت تبحث عن موعد مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب إسبانيا في نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024 فعليك أن تعلم أنها تنطلق في السابعة مساء بعد غد الجمعة بتوقيت القاهرة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا

يمكنك مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 والاستمتاع بها عبر شبكة قنوات beIN SPORTS وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1 ويرصد موقع الموجز عدة قنوات مجانية يمكنك من خلالها كذلك مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا مجانا وهي:

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

وكذلك قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

تشكيل فرنسا المتوقع ضد إسبانيا

من المنتظر أن يكون تشكيل فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 كالتالي:

حراسة المرمى: جيلوم ريستيس.

خط الدفاع: كيليان سيلديليا - لويك بادي - كاستيلو لوكيبا - أدريان تروفيرت.

خط الوسط: أندي ضيوف - يوريس شوتارد - ماجنيس أكليوش.

خط الهجوم: مايكل أوليز - ألكسندر لاكازيت - جون ماتيتا.

تشكيل إسبانيا ضد فرنسا

من المتوقع أن يضم تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره المنتخب الفرنسي العناصر الأتية:

حراسة المرمى: أرناو تيناس

الدفاع: مارك بوبيل - إريك جارسيا - باو كوبارسي - خوان ميراندا

الوسط: أليكس باينا- بابلو باريوس- إيمار أوروز- فيرمين لوبيز- سيرجيو جوميز

الهجوم: آبيل رويز

مصر ضد المغرب

يلتقي المنتخب الأولمبي ضد نظيره منتخب المغرب في السادسة مساء غد الخميس في لقاء تحديد المركز الثالث والفائز بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 التي تستمر منافساتها حتي 11 أغسطس الجاري.

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