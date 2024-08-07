أولمبياد باريس 2024.. «كيشو» يخسر من بطل أذربيجان بنتيجة 9-0 في المصارعة

فشل البطل المصري محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، في التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسات وزن 67 كجم في المصارعة الرومانية بأولمبياد باريس 2024.

ويستعرض موقع «الموجز» في هذا التقرير أحداث المباراة

جاءت هزيمة كيشو أمام بطل أذربيجان حصرات جعفروف في مباراة الدور ثمن النهائي بنتيجة 9-0، مما أدى إلى خروجه من المنافسات في دور الستة عشر.

هزيمة محمد إبراهيم كيشو

على صعيد آخر، يخوض البطل المصري محمد جبر اليوم الأربعاء مباراة هامة للتنافس على الميدالية البرونزية في وزن 97 كجم بالمصارعة الرومانية.

ينتظر جبر الفائز من مباراة الترضية الأولى لمواجهته في صراع الميدالية البرونزية، وفي حال فوزه ستكون ميدالية تاريخية له وللمصارعة الرومانية المصرية.

يأتي هذا بعدما فقد محمد جبر، أمس الثلاثاء، فرصة المنافسة على الميدالية الذهبية في منافسات وزن 97 كجم بعد خسارته في مباراة الدور نصف النهائي أمام منافسه الإيراني محمد سارافي.

ومع ذلك، قدم جبر أداءً مميزًا حيث فاز على المصنف الثاني عالميًا، أبو بكر خاسلاخانو، لاعب بيلاروسيا الذي يلعب تحت راية العلم المحايد بسبب حرمان بلاده من المشاركة في أولمبياد باريس.

انتهى اللقاء بين جبر وخاسلاخانو بنتيجة 4-1 لصالح جبر.

رغم الإخفاقات، يبقى الأمل معقودًا على محمد جبر لتحقيق إنجاز تاريخي بحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات اليوم.

تظل مشاركة المصارعين المصريين في أولمبياد باريس 2024 مشرفة، مع تطلع الجماهير إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

محمد إبراهيم كيشو

محمد إبراهيم كيشو، البطل الذي استعد بشكل مكثف لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، يعكس الجهد الكبير الذي يبذله الرياضيون المصريون في سبيل تحقيق المجد الأولمبي.

ورغم عدم التوفيق الذي واجهه في هذه الدورة، فإن مشاركته تضيف إلى خبراته وتجاربه التي ستفيد مسيرته الرياضية مستقبلاً.

من جانبه، يبرز محمد جبر كمثال للمثابرة والإصرار، إذ تمكن من الوصول إلى مراحل متقدمة في المنافسات، وتغلب على خصوم من العيار الثقيل.

ويظل الأمل معلقًا على أدائه في مباراة الميدالية البرونزية، التي قد تمنحه مكانة تاريخية وتضعه ضمن أبطال المصارعة الرومانية في مصر.

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