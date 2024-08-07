أولمبياد باريس 2024.. منتخب اليد يودع البطولة بعد الخسارة من إسبانيا في ربع النهائي

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 28-29 في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت بينهما في دور ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ليودع البطولة من هذا الدور.

ويستعرض موقع «الموجز» ملخص مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

منتخب اليد يودع بطولة أولمبياد باريس 2024

جاءت هذه النتيجة بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 25-25 في مباراة رائعة شهدت تألقًا كبيرًا من لاعبي المنتخب المصري حتى الثواني الأخيرة.

في دور المجموعات، أنهى منتخب مصر المنافسات في المركز الثاني بمجموعته، بعدما حقق انتصارين على الأرجنتين والنرويج وتلقى خسارة أمام الدنمارك.

حقق المنتخب الوطني فوزًا مهمًا على الأرجنتين بنتيجة 34-27 في ختام دور المجموعات، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائي بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25.

منتخب مصر لليد

بدأ المنتخب المصري مشواره في الأولمبياد بفوز مثير على المجر بنتيجة 35-32، ثم خسر أمام الدنمارك بنتيجة 30-27 في ثاني مواجهاته.

في المباراة الثالثة، تعادل مع فرنسا صاحبة الأرض والجمهور بنتيجة 26-26، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بفوز مثير على النرويج بنتيجة 26-25، ليضمن تأهله إلى دور ربع النهائي.

أولمبياد باريس 2024

رغم الخروج من دور ربع النهائي، قدم المنتخب المصري أداءً مشرفًا وأظهر مستوى عالٍ من المنافسة والتفاني، مما يعزز آمال الجماهير المصرية في مستقبل مشرق لكرة اليد المصرية في المحافل الدولية القادمة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

يمكنكم متابعة المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس 2024 في كرة اليد، وبالتحديد على قناة beIN SPORTS 7 HD.

تضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد عددًا من النجوم المميزين في مختلف المراكز. في حراسة المرمى: كريم هنداوي (الصفا السعودي) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة).

في الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك).

في الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني)، أحمد هشام السيد دودو (مونبيلييه الفرنسي)، عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

في مركز صانع الألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري)، سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

في الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)، مهاب سعيد (نيم الفرنسي).

في الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي).

وفي الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي)، أحمد عادل (الأهلي)، محمد طارق (الزمالك).

أما اللاعبين الاحتياطيين فهم: محمد عصام الطيار (هامبورج الألماني)، أكرم يسري (الزمالك)، وخالد وليد (بشيكتاش التركي).

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