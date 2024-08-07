الشوط الثاني.. منتخب إسبانيا يتعادل مع مصر 25-25 والمباراة تتجه للأشواط الإضافية

تعادل منتخب مصر لرجال كرة اليد مع نظيره الإسبانى، بنتيجة 25 - 25، فى إطار ربع نهائى الدورة الأولمبية باريس 2024، ليحتكم الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

ويستعرض موقع «الموجز» ما حدث في الشوط الثاني من مباراة مصر وإسبانيا

مباراة مصر وإسبانيا

وأنهى الفراعنة الدور الأول فى المركز الثانى بمجموعته بالفوز على الأرجنتين وخسارة النرويج من الدنمارك، والاتجاه إلى الأشواط الإضافية.

وحقق المنتخب الوطنى لكرة اليد فوزا مهما على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 فى اللقاء الماضى.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

يمكنكم متابعة المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس 2024 في كرة اليد، وبالتحديد على قناة beIN SPORTS 7 HD.

تضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد عددًا من النجوم المميزين في مختلف المراكز. في حراسة المرمى: كريم هنداوي (الصفا السعودي) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة).

في الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك).

في الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني)، أحمد هشام السيد دودو (مونبيلييه الفرنسي)، عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

في مركز صانع الألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري)، سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

في الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)، مهاب سعيد (نيم الفرنسي).

في الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي).

وفي الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي)، أحمد عادل (الأهلي)، محمد طارق (الزمالك).

أما اللاعبين الاحتياطيين فهم: محمد عصام الطيار (هامبورج الألماني)، أكرم يسري (الزمالك)، وخالد وليد (بشيكتاش التركي).

على الجانب الآخر، يأتي منتخب إسبانيا بعد فوزه على كرواتيا بنتيجة 32-31، ما جعله يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى.

هذه المباراة ستكون تحديًا كبيرًا لكلا الفريقين، اللذين يسعيان للوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة وتحقيق نتائج مشرفة لبلديهما.

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