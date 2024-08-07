مشاهدة مباراة منتخب مصر لليد أمام إسبانيا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

يقدم موقع «الموجز» بث مباشر للمباراة المرتقبة بين مصر وإسبانيا في إطار ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 كالتالي:

مشاهدة مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

مشاهدة مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي أولمبياد باريس

يخوض منتخب مصر لكرة اليد "رجال" مباراة حاسمة ومصيرية أمام نظيره الإسباني اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تأتي هذه المباراة ضمن مواجهات دور ربع النهائي، حيث يسعى كلا الفريقين للتقدم في البطولة والاقتراب من تحقيق ميدالية أولمبية.

منتخب مصر قدم أداءً جيدًا في دور المجموعات، حيث تعادل مع فرنسا، الفريق المضيف، وخسر في لقاء وحيد أمام منتخب الدنمارك، متصدر المجموعة.

هذه النتائج مكّنت المنتخب المصري من التقدم إلى دور ربع النهائي، حيث يحتل المركز الثاني في مجموعته.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب إسبانيا إلى دور ربع النهائي بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلف كل من ألمانيا وسلوفينيا.

الفريق الإسباني يسعى أيضًا لتحقيق الفوز للتقدم في البطولة والمنافسة على الميداليات.

موعد مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي أولمبياد باريس لكرة اليد هو اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

هذه المباراة ينتظرها عشاق كرة اليد في البلدين بشغف كبير، آملين أن يقدم الفريقان مباراة مثيرة وممتعة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

يمكن متابعة المباراة عبر قناة بي إن سبورت "beIN Sports 7"، التي تقوم بنقلها حصريًا.

تعد هذه القناة من أبرز القنوات الرياضية التي تغطي العديد من البطولات العالمية، مما يضمن جودة عالية في البث وتحليل شامل لأحداث المباراة.

تأتي هذه المباراة في وقت حساس للمنتخبين، حيث يتطلب الفوز المزيد من الجهد والتركيز للوصول إلى المراحل النهائية من البطولة.

منتخب مصر يدخل المباراة بتشكيلة قوية تضم العديد من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز، منهم حارس المرمى كريم هنداوي (الصفا السعودي) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة)، بالإضافة إلى لاعبين مميزين في الخطوط الأمامية مثل يحيى الدرع (فيزبريم المجري) ومحمد سند (نيم الفرنسي).

المنتخب الإسباني، من جانبه، يضم أيضًا مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يسعون لتحقيق الفوز والتقدم في البطولة. الفريق الإسباني معروف بأدائه القوي وتكتيكاته المحكمة، مما يجعل المباراة تحديًا كبيرًا للمنتخب المصري.

الجماهير المصرية تترقب هذه المباراة بفارغ الصبر، آملة أن يحقق منتخبها الوطني الفوز ويتقدم خطوة أخرى نحو تحقيق حلم الميدالية الأولمبية.

الدعم الجماهيري سيكون له دور كبير في تحفيز اللاعبين وتقديم أفضل أداء لهم على أرض الملعب.

مباراة مصر وإسبانيا

في الختام، المباراة بين مصر وإسبانيا تعد واحدة من أبرز مباريات دور ربع النهائي في أولمبياد باريس 2024 لكرة اليد.

المنتخب الفائز في هذه المباراة سيقترب خطوة إضافية نحو تحقيق إنجاز تاريخي والتتويج بميدالية أولمبية، وهو الهدف الذي يسعى إليه كل فريق بكل ما أوتي من قوة وجهد.

اقرأ أيضاً..

أبرزها مصر وإسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-8-2024

موعد مباراة منتخب مصر لليد أمام إسبانيا في ربع نهائي أولمبياد باريس