أبرزها مصر وإسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-8-2024

يقدم موقع «الموجز» مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، الموافق 7 أغسطس 2024، حيث ستقام العديد من المباريات الهامة في مختلف الرياضات، أبرزها مواجهة منتخب مصر وإسبانيا في كرة اليد ضمن دور ربع النهائي لأولمبياد باريس 2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-8-2024

مواعيد مباريات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024:



إسبانيا ضد مصر

الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ألمانيا ضد فرنسا

الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



الدنمارك ضد السويد

الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



النرويج ضد سلوفينيا

الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



مواعيد مباريات الكرة الطائرة في أولمبياد باريس 2024:



بولندا ضد الولايات المتحدة

الساعة 5:00 مساءً في نصف نهائي البطولة.



إيطاليا ضد فرنسا

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



نهائي كأس رابطة الأندية المصرية

طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد المباريات الودية:

تشيلسي ضد ريال مدريد:

الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برشلونة ضد ميلان:

الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أرسنال ضد باير ليفركوزن:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إنتر ميلان ضد الاتحاد السعودي:

الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-8-2024

هذه المواعيد تشمل مجموعة متنوعة من المنافسات الرياضية التي تجذب اهتمام المشجعين في مختلف أنحاء العالم. من بين أبرز المواجهات تأتي مباراة مصر ضد إسبانيا في كرة اليد، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي في أولمبياد باريس 2024.

كما تتضمن المباريات مواجهات قوية في كرة الطائرة، مثل لقاء بولندا ضد الولايات المتحدة وإيطاليا ضد فرنسا، مما يعد بمنافسات مثيرة ومحتدمة. في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، تترقب الجماهير المباراة بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق اللقب.

أما على صعيد المباريات الودية، فهناك مواجهات مرتقبة بين أندية كبيرة مثل تشيلسي وريال مدريد، وبرشلونة وميلان، والتي تعتبر فرصة جيدة للأندية للاستعداد للموسم الجديد وتجربة اللاعبين الجدد.

تقدم هذه المباريات لعشاق الرياضة فرصة متابعة منافسات مثيرة ومتنوعة طوال اليوم، سواء في كرة اليد، كرة الطائرة، أو كرة القدم.

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