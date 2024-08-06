موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي الودية.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي الودية التي تجمعهم علي ملعب «بانك أوف أمريكافي الساعات الأولي من فجر غد الأربعاء في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد نظيره تشيلسي في تمام الساعة الثانية من فجر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة وذلك ضمن معسكر الولايات المتحدة الأمريكية الودي استعدادا للموسم الجديد.

قائمة ريال مدريد في أمريكا

يستعرض الموجز قائمة ريال مدريد بمعسكر الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتضمن:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريا لونين، فران جونزاليز.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، جاكوب رامون، لورينزو، أسينسيو، خوان مارتينيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، داني سيبايوس، أردا جولر، نيكو باز، ماريو مارتن، جيريمي دي ليون، بالاسيوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، إبراهيم دياز، إندريك، ألفارو رودريجيز.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمي: تيبو كورتوا

خط الدفاع: أنطونيو روديجر- فران جارسيا - لوكاس فاسكيز- إيدير ميليتاو

خط الوسط: داني سيبايوس - لوكا مودريتش - أردا جولر

خط الهجوم: رودريجو جوس - فيليبي - فينيسيوس جونيور

قائمة تشيلسي في معسكر أمريكا

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا، إدوارد ميندي، ماركوس بيتينيلي، تيدي شارمان لوي.

خط الدفاع: ماركوس ألونسو، إيثان أمبادو، سيزار أزبيليكويتا، تريفوه تشالوباه، بن تشيلوويل، ليفي كولويل، ريس جيمس، كينيدي، إيمرسون، مالانج سار، تياجو سيلفا.

خط الوسط: روس باركلي، كونور جالاجار، بيلي جيلمور، جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، ماسون مونت، هارفي فالي، تينو إنخورين.

خط الهجوم: ميتشي بيتشواي، كاي هافيرتز، كالوم هودسون أودوي، كريستيان بوليسيتش، تيمو فينر، حكيم زياش.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي

حارس المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس – ويسلي فوفانا – بادياشيلي – كولويل.

خط الوسط: روميو لافيا – تشوكويميكا – نكونكو.

خط الهجوم: مادويكي – مارك جويو – ميخايلو مودريك.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

إذا كنت تبحث عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي الودية فيمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشة قناة الكويتية الرياضية المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات، وبالتحديد قناة Kuwait Sports HD.

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