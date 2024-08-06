أولمبياد باريس 2024.. إيهاب عبدالرحمن يودع وجبر يتأهل لنصف نهائي المصارعة

واصل أعضاء بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في نسختها الجارية، خوض منافساتهم في الدورة الـ 33، على مدار اليوم الثلاثاء، والذي يشهد إقامة عدد كبير من المنافسات في مختلف الألعاب.

ويرصد الموجز في السطور التالية، أبرز ما حققه لاعبو ولاعبات بعثة مصر على مدار اليوم الثلاثاء في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

إيهاب عبد الرحمن يودع ألعاب القوى في أولمبياد باريس 2024

وودع إيهاب عبد الرحمن نجم منتخب مصر في ألعاب القوى، منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في منافسات رمي الرمح، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء.

وأنهى إيهاب عبد الرحمن منافسات رمي الرمح في المركز الـ15 في التصفيه الأولى بمنافسات رمي الرمح بمسافه 72.98 متر، ليودع على إثرها منافسات دورة الألعاب الأولمبية الجارية.



جبر يتأهل لنصف نهائي المصارعة في أولمبياد باريس 2024

وفي سياق آخر، تأهل محمد جبر بطل منتخب مصر في المصارعة الرومانية، إلى الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في وزن 97 كجم.

وحقق محمد جبر الفوز في مباراته بدور ربع النهائي على لاعب بلاروسيا أبو بكر خسلاخانو 4-1.

ندى مدني تخسر في المصارعة بـ أولمبياد باريس 2024 وتنتظر الترضية

وخسرت ندى مدني من لاعبة الصين بنتيجة 7-2 في منافسات وزن 50 كجم في منافسات المصارعة الرومانية وتنتظر وصول لاعبة الصين إلى النهائي لتحصل على فرصة الترضية.

إسراء عويس تودع أولمبياد باريس 2024

وودعت إسراء عويس لاعبة منتخب مصر في ألعاب القوى، منافسات الوثب الطويل في دورة الألعاب الأولمبية مساء اليوم الثلاثاء.

واحتلت إسراء عويس المركز 15 من 16 "قبل الأخير" في منافسات الوثب الطويل سيدات بعد تحقيق قفزة مسافتها 6.20 م في المحاولة الثالثة.



إسراء عويس

عبد الرحمن ينتظر الترضية في المصارعة بـ أولمبياد باريس 2024

وفي منافسات المصارعة الرومانية أيضًا، خسر محمود عبد الرحمن من لاعب أوزباكستان أرام فاردانيان بنتيجة 9-0 في دور الـ 16 ضمن منافسات المصارعة الرومانية وزن 77 كجم

محمد فاروق يودع منافسات الغطس

وودع محمد فاروق لاعب منتخب الغطس، منافسات سلم 3م متحرك، من مرحلة التصفيات.

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