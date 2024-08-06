«يارب البرونزية».. وصول بعثة منتخب مصر الأولمبي لـ نانت استعدادا لمواجهة المغرب

وصلت بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم إلى مدينة نانت استعدادًا لمواجهة منتخب المغرب يوم الخميس المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

بدأت رحلة البعثة من ليون، حيث استقل الفريق حافلة إلى المطار، ومن ثم طائرة خاصة إلى نانت، وذلك لتقليل الجهد على اللاعبين الذين يعانون من الإجهاد نتيجة لضغط وتتابع المباريات في البطولة.

منتخب مصر الأولمبي

عند وصول البعثة إلى نانت، بدأ اللاعبون فورًا في تدريبات استشفائية تحت إشراف الجهاز الفني والطبي، وذلك لاستعادة لياقتهم البدنية والجاهزية للمباراة المقبلة.

تعتبر هذه المباراة حاسمة للمنتخب، حيث يسعى اللاعبون لتحقيق الفوز والحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية، مما يتطلب منهم التركيز والاستعداد الجيد.

في السياق نفسه، أكد الجهاز الفني على أهمية التدريبات الاستشفائية في هذا المرحلة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تخفيف التعب وتجهيز اللاعبين بدنيًا ونفسيًا للمباراة.

كما أشار أعضاء البعثة إلى أهمية الدعم الجماهيري في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدين على أن تشجيع الجمهور يعزز من معنويات اللاعبين ويدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم على أرض الملعب.

يأمل المنتخب الأوليمبي في تحقيق نتيجة مشرفة أمام المغرب، بعد الأداء المميز الذي قدمه في المباريات السابقة رغم الصعوبات والتحديات.

من جهة أخرى، أعرب اللاعبون عن تفاؤلهم واستعدادهم لبذل أقصى جهد في المباراة المقبلة، مؤكدين على أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

يعتبر هذا اللقاء فرصة مهمة للمنتخب الأوليمبي لإثبات قدراتهم وإمكاناتهم على المستوى الدولي، كما أنه يعد فرصة للاعبين الشبان لاكتساب المزيد من الخبرات والتجارب التي ستفيدهم في مسيرتهم الكروية المستقبلية.

أخبار منتخب مصر الأولمبي

على الرغم من الضغط الكبير والإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون، إلا أن الروح المعنوية العالية والتفاؤل الكبير يسودان داخل البعثة، مما يعزز من فرص الفريق في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.

في الختام، يعبر الجهاز الفني والإداري للمنتخب عن شكرهم وتقديرهم لكل من دعمهم خلال البطولة، مؤكدين على أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق الهدف المنشود وإسعاد الشعب المصري بنتائج مشرفة.

يتطلع الجميع إلى مباراة يوم الخميس، آملين أن يكلل جهد اللاعبين بالفوز والحصول على الميدالية البرونزية، مما سيكون إنجازًا كبيرًا يضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

اقرأ أيضا..

التراجع عن الاستقالة.. أول تعليق من وليد دعبس بعد تدخل الرئيس السيسي في أزمة أحمد رفعت

أولمبياد باريس 2024.. عبداللطيف منيع يخسر من بطل الصين ويفقد البرونزية