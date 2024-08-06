"دخلت العناية المركزة".. جدة لاعب الملاكمة المتوفى في حمام سباحة الترسانة

تدهورت الحالة الصحية لـ جدة حمزة تامر، لاعب الملاكمة بنادي الترسانة الذي توفي غرقًا داخل حمام السباحة بالنادي، إثر وفاة ابنتها وحفيدها خلال مدة قصيرة.

تدهور الحالة الصحية لجدة لاعب الترسانة المتوفى

علم "الموجز" بأن جدة اللاعب المتوفى تعرضت لأزمة صحية كبيرة اليوم الثلاثاء خلال تلقي العزاء في وفاة ابنتها.

وأكد المصدر أنه جرى نقل جدة لاعب الترسانة المتوفى إلى المستشفى على الفور، قبل أن يتم حجزها في غرفة العناية المركزة بسبب حالتها الصحية.

وفى وقت لاحق توفيت والدة لاعب الملاكمة حمزة تامر، الذي لقي مصرعه غرقا داخل حمام السباحة بـ نادي الترسانة بمنطقة العجوزة في الجيزة.

ورحلت والدة لاعب الملاكمة حمزة تامر، عقب أيام من مصرع نجلها غرقا داخل حمام السباحة بنادي الترسانة.

ولقي لاعب الملاكمة حمزة تامر علي، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، مصرعه في وقت سابق، إثر غرقه داخل حمام السباحة بنادي الترسانة بمنطقة العجوزة، ونقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وتبين من الفحص أن المتوفى لقي مصرعه غرقا نتيجة توقف بعضلة القلب، بعد تعرضه لغرق داخل حمام السباحة بنادي الترسانة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بغرق أحد الأشخاص داخل حمام السباحة بنادي الترسانة بمنطقة العجوزة.

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