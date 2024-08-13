"تصرفات جنونية".. دفاع سفاح التجمع "لابد من عرضه على الطب النفسي "

صرح المحامي مروان سالم، المدافع عن المتهم كريم سليم، المعروف إعلاميا بـ”سفاح التجمع”، أن موكله يعاني من عدة أمراض نفسية، أثرت على سلوكه وتصرفاته، وأحدثت عدة ميول في ذهنه جعلته مدمن مخدرات ويعتدي على النساء حتى الموت.

دفاع سفاح التجمع: يجب عرضه على الطب النفسي في جلسة اليوم

وأضاف الدفاع أثناء محاكمة سفاح التجمع، أنه لا يوجد شخص عادي يقتل النساء ويشوه أجسادهن ويجامعهن لساعات بعد الموت، وأن جرائمه الشنيعة جاءت من هوس عقلي، فهي جريمة بشعة قام بها المجتمع المصري لم يشهد مثله من قبل.

وأشار الدفاع إلى عزمه تقديم طلب إلى المحكمة في جلسة اليوم لعرض القاتل الجماعي على الطب الشرعي وقسم الطب النفسي مرة أخرى، وإخضاعه لاختبارات نفسية، لتحديد مدى صحته العقلية.

محاكمة قاتل النساء

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة القاتل الجماعي المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن على الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.

جلسة محاكمة سفاح التجمع

ووصل كريم سليم، المعروف إعلاميا بـ سفاح التجمع اليوم، وسط حراسة أمنية مشددة، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لاستكمال محاكمته بتهمة قتل 3 سيدات بعد ممارسة الجنس معهن من قبل. وبعد وفاتهم، والتقاط مقاطع فيديو لهم أثناء الجماع.

وشهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مشددة استعدادا لبدء الجلسة الثالثة لمحاكمة القاتل الجماعي المتهم بقتل 3 نساء والتخلص من جثثهن على الطريق الصحراوي المعروف بـ (سفاح التجمع) والتي يحضرها محرر “الموجز”.

وفي الجلسة الماضية قال ممثل النيابة العامة أمام المحكمة في محاكمة القاتل: واقعة جديدة ارتكبتها المتهمة حوت اسم أكبر وشر أكبر، بمساعدة صديق غير صالح. أحضر له صديقه زايد مجوهرات مخدرة. المجني عليه هو رحمة أحمد الذي كان قريب الشبه من زوجته لبنى، وقام المتهم بإيوائه في مسكنه واستغل فقرها وحاجتها رغم معاملتها الطيبة له ولصبيه إلا أنها لم تجد منه شيئا سوى رغباته غير الطبيعية. وأغدق عليها المال الوفير، ووعدها بالزواج، وضاجعها، وجامعها وهي نائمة، واعتدى عليها جنسيا، واستغل حاجتها.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن قاتل التجمع كان له أقصى الرحمة على أسرتها وأقاربها ونفذ بفكر منظم حتى جاء مساء رمضان وقد صفدت الشياطين وهو حر وأعطاها جواهر مخدرة.



وتابع ممثل النيابة العامة أن سفاح التجمهر استغل الفقر المدقع للضحية رحمة، وأدخلها إلى شقته وبدأ في تعاطي المخدرات، وأغدق عليها الأموال من أجل ممارسة ممارسات سادية معها ووعدها بالزواج، حتى جاءت المصيبة يوم رمضان.

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