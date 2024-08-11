عاجل.. تطورات مفاجئة في أزمة أحمد فتوح بعد دهس أمين شرطة

شهدت الساعات الأخيرة تطورات في أزمة أحمد فتوح نجم نادي الزمالك، بعد واقعة دهس أمين شرطة على طريق الساحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

تطورات تحاليل أحمد فتوح

وخضع أحمد فتوح لاعب الزمالك لإجراء التحاليل والفحوصات، للكشف عن حالة اللاعب وإحتمالية تناوله أي مواد مخدرة أدت لوقوع الحادث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحليل مخدرات اللاعب أحمد فتوح، والذي خضع له أثناء احتجازه في قسم شرطة العلمين، وهو ما يرصده الموجز..

تحليل مخدرات احمد فتوح

وجاء في التقرير، إيجابية تحليل المخدرات للاعب أحمد فتوح لاعب الزمالك والمتسبب في وفاة أمين شرطة، بمدخل مبنى مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، والتحليل أشار إلى تناول اللاعب لمخدر الحشيش (القنب)، وجاري عرض اللاعب على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وكانت عينة محمد صبحي أكدت سلبية عينة اللاعب وتم إخلاء سبيله في وقت سابق اليوم بعدما كان متواجدًا في السيارة ذاتها مع زميله بالفريق.

تفاصيل حادث أحمد فتوح ودهس أمين شرطة

وتسبب أحمد فتوح نجم الزمالك، في حادث سير بسبب سيره بسرعة كبيرة على طريق الساحل على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة في الحال وإصابة ثنائي آخر.

وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على اللاعب وزميله محمد صبحي وعرضهما لتحاليل فحص المخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم أي مواد مخدرة.

العقوبة المتوقعة على أحمد فتوح

ووفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات، من يتسبب عن طريق الخطأ في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة نتيجة إخلال جسيم بواجبات وظيفته أو مهنته، أو كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات أثناء الحادث، أو إذا امتنع عن مساعدة الضحية أو طلب المساعدة له رغم قدرته على ذلك، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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