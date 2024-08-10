الخطيب يحسم مستقبل خالد بيبو في الأهلي بعد طلب كولر.. خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن محمود الخطيب من رحيل خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء بعد طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي من الخطيب أثناء الجلسة الذي عقدها الثنائي مساء أمس بمقر النادي بالجزيرة رحيل خالد بيبو من منصب مدير الكرة والاستعانة بعنصر جديد.

وجاء طلب المدرب السويسري بعدما زادت أزمات اللاعبين في الفترة الماضية داخل غرف خلع الملابس وعدم الاحتواء على بعضها الأمر الذي أثار غضب المدير الفني لـ الأهلي.

الخطيب يتمسك باستمرار خالد بيبو

وأفاد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن هناك تمسك من جانب محمود الخطيب باستمرار خالد بيبو وعدم رحيله عن منصبه خلال الموسم القادم.

وشدد المصدر أن هناك اتجاه داخل الفريق الأحمر لإقناع مارسيل كولر ببقاء خالد بيبو في الموسم المقبل.

مجلس إدارة النادي الأهلي قرر إقالة خالد الجوادي، المترجم الخاص بالمدرب السويسري مارسيل كولر، خلال الساعات القادمة.

تم إبلاغ كولر بقرار الإدارة بإقالة الجوادي خلال الاجتماع الذي جرى بينهما أمس.

وافق كولر على هذا القرار، وسيتم تعيين مترجم جديد بعد رحيل الجوادي في الساعات القادمة.

تم اتخاذ هذا القرار نتيجة شكاوى من اللاعبين بشأن تعامل الجوادي معهم ونقل تفاصيل داخل غرف الملابس للمدرب.

كواليس اجتماع الخطيب مع كولر في الأهلي

عُقد اجتماع طويل اليوم بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومارسيل كولر، حيث تم مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم لدعمه وتحضيره للموسم الجديد.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على:

منح الجهاز الفني إجازة بدءًا من اليوم بسبب الإرهاق الشديد وضغط المباريات.

تكليف سامي قمصان بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من الدوري.

منح اللاعبين الذين شاركوا بكثرة راحة ابتداءً من اليوم واستخدام لاعبي الناشئين في المباريات القادمة.

الاعتذار عن مواصلة مشاركة الفريق في كأس مصر بناءً على رأي كولر وموافقة مجلس الإدارة.

تأهيل اللاعبين المختارين للمشاركة في المعسكر الدولي القادم في سبتمبر.

التحضير للموسم الجديد بالتشاور مع المدير الفني بعد انتهاء الدوري.

استيفاء الطلبات المالية لمحمد عبد المنعم بناءً على العرض الفرنسي الذي تلقاه بما يحقق مصلحة النادي.

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