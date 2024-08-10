موقف الزمالك من رحيل زيزو إلى نيوم السعودي في الصيف.. خاص

كشفت مصدر داخل نادي الزمالك عن اخر التطورات بخصوص رحيل اللاعب أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم زيزو في الفترة الحالية بالرحيل عن صفوف الزمالك بعد تلقيه عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي عن طريق نادي نيوم المحترف ضمن صفوفه اللاعب أحمد حجازي.

الزمالك يرفض بيع أحمد زيزو في الصيف

وعلم"الموجز" أن هناك تمسك كبير من جانب إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب باستمرار أحمد زيزو داخل أسوار القلعة البيضاء ورفض رحيله نهائيًا خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرى مسئولو الفارس الأبيض أن زيزو يُعتبر واحدًا من أهم الركائز الأساسية التي يعول عليها المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز في تشكيلته وذلك لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية رائعة.

وعرض نيوم السعودي على إدارة الزمالك الحصول على خدمات زيزو مقابل يصل إلى 6 ملايين دولار مع تقاضي زيزو مبلغ قدره 3.5 مليون دولار في الموسم الواحد.

تطورات إصابة أحمد زيزو مع الزمالك

وكشف مصدر مقرب من لاعب الكرة أحمد مصطفى زيزو في نادي الزمالك بتفاصيل حول إصابته خلال مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب في أولمبياد باريس 2024، حيث تسببت هذه الإصابة في خروجه مبكرًا من اللقاء الذي انتهى بفوز المنافس بنتيجة 6-0.

ووفقًا للمصدر، من المتوقع أن يحتاج زيزو لفترة تأهيل تتراوح بين 10 و 14 يومًا نتيجة لتعرضه لمزق بسيط في العضلة الخلفية، وقد قرر الجهاز الطبي للزمالك إجراء فحوصات طبية مكثفة لتقييم حجم الإصابة ومدى إمكانية عودته للتدريبات.

زيزو يُعد عنصرًا أساسيًا في صفوف الزمالك، ولذا يُعتبر موقفه مهمًا للفريق الأبيض، وقد عبّر زيزو عن شكره وثقته بالله عبر حسابه على إنستجرام بسبب الإصابة التي تعرض لها.

في المباراة ، خسر منتخب مصر الأولمبي بستة أهداف أمام المنتخب المغربي، مما جعلهم يحصلون على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 لأول مرة في تاريخهم.

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