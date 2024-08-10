جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024 قبل انتهاء المنافسات

واصلت الولايات المتحدة الأمريكية، تربعها على صدارة جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024 في نسختها الـ 33 الجارية، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية حتى غدًا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

وتتنافس الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين، على صدارة جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأولمبية في نسختها الجارية أولمبياد باريس 2024، حيث يتساوى البلدين في عدد الميداليات الذهبية التي تم تحقيقها في الدورة الجارية رغم تفوق ابناء العم سام في عدد إجمالي الميداليات.

أولمبياد باريس 2024

ويرصد الموجز في السطور التالية جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأولمبية ومراكز العرب في النسخة الجارية من أولمبياد باريس 2024، قبل انتهاء المنافسات رسميًا والمقرر لها مساء غد الأحد

ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024

1- الولايات المتحدة الأمريكية: 33 ذهبية - 39 فضية - 39 برونزية = 111 ميدالية.

2- الصين: 33 ذهبية - 27 فضية - 23 برونزية= 83 ميدالية.

3- أستراليا: 18 ذهبية - 16 فضية - 13 برونزية = 48 ميدالية.

4- اليابان: 16 ذهبية - 8 فضية - 13 برونزية = 37 ميدالية.

5- بريطانيا: 14 ذهبية - 20 فضية - 23 برونزية = 57 ميدالية.

6- فرنسا: 14 ذهبية - 20 فضية - 22 برونزية = 56 ميدالية.

7- كوريا الجنوبية: 13 ذهبية - 8 فضية - 7 برونزية = 28 ميدالية.

8- هولندا: 13 ذهبية - 6 فضيات - 10 برونزية = 29 ميدالية.

9- ألمانيا: 12 ذهبية - 9 فضية - 8 برونزية = 29 ميدالية.

10- إيطاليا: 11 ذهبية - 12 فضية - 13 برونزية = 36 ميدالية.

ترتيب ميداليات العرب في أولمبياد باريس 2024

وعلى جانب آخر، جاء ترتيب ميداليات البعثات العربية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في نسختها الـ 33 الجارية كالآتي..

واكتفت البعثة المصرية حتى الآن بحصد ميدالية برونزية وحيدة، رغم مشاركتها بأكبر بعثة في تاريخ مصر والعرب وأفريقيا في الدورات الأولمبية الصيفية.

34- الجزائر: 2 ذهبية

46- تونس: ذهبية - فضية - برونزية = 3 ميداليات

49- البحرين: ذهبية - فضية = 2 ميداليات

56- المغرب: ذهبية - برونزية - 2 ميداليات

73- الأردن: فضية

80- مصر: برونزية

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