الفرصة الأخيرة.. مواعيد منافسات مصر في أولمبياد باريس 2024 اليوم

تواصل بعثة مصر منافساتها في فعاليات أولمبياد باريس 2024 في النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية في الفترة الحالية وحتى غدًا 11 أغسطس الجاري.

ويرصد الموجز في السطور التالية، مواعيد مباريات ومنافسات اللاعبين المصريين في اليوم قبل الأخير، من النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، والتي تستضيفها باريس 2024…

مواعيد منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024

10:00 صباحاً (الخماسي الحديث) - "سيدات" - ملك إسماعيل - سلمى أمين - نصف نهائي الفروسية.

11:10 صباحاً نصف نهائي السلاح.

11:40 صباحا نصف نهائي السباحة.

12:10 ظهراً نصف نهائي الليزر رن.

6:30 مساءً الخماسي الحديث - "رجال" - أحمد أسامة الجندي - مهند شعبان - نهائي الفروسية.

7:10 مساءً نهائي السلاح.

7:40 مساءَ نهائي السباحة.

8:10 مساءً نهائي الليزر رن.

الخماسي الحديث

وحقق أحمد الجندي رقمًا أولمبيًا جديدًا بعدما حصد 1516 نقطة، ونجح في التأهل إلى نهائي منافسات الخماسي الحديث بعد احتلاله المركز الأول في نصف النهائي للمجموعة الأولى بعد انتهاء منافسات الليزر رن وركوب الخيل والسباحة والسلاح.

مواعيد منافسات المصارعة في أولمبياد باريس 2024

1:10 مساءً المصارعة - الحرة وزن 97 كجم - مصطفى جبر يواجه الكازاخستاني عليشر يرجالي - دور الـ 16.

مواعيد منافسات رفع الأثقال في أولمبياد باريس 2024

5:00 مساءً رفع الأثقال – "سيدات" سارة سمير– وزن 81 كجم.

9:30 مساءً رفع الأثقال – "رجال" عبد الرحمن السيد - وزن 102 كجم

مواعيد منافسات السباحة التوقيعية في أولمبياد باريس 2024

8:30 مساءً السباحة التوقيعية – " زوجي السيدات" نادين وسام - هنا هيكل – الروتين الحر.

ويعد اليوم السبت هو الفرصة الأخيرة للبعثة المصرية لمحاولة حصد أي ميداليات جديدة لحفظ ماء الوجه، بعدما اكتفت البعثة بميدالية أولمبية وحيدة، والتي حصدها محمد السيد بطل منتخب مصر للسلاح، لتقدم البعثة حتى الآن أداء مخيب للآمال ونتائج مخزية، فضلًا عن الأحداث المثيرة.

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