أحمد الجندي يبحث عن المجد في نهائي الخماسي الحديث غدا

في ظل فشل ذريع للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 يتعلق الجمهور المصري بـ أحمد الجندي بعد أن حقق إنجازًا تاريخيًا بتحطيم الرقم الأولمبي في منافسات الخماسي الحديث وتأهل لنهائي أولمبياد باريس 2024.

تأهل أحمد الجندي للنهائي بعد تصدره منافسات الدور قبل النهائي وتحطيمه للرقم الأولمبي مسجلًا 1516 نقطة وعبر اللاعب عن سعادته بتصدر منافسات نصف النهائي وتأهله لنهائي الخماسي الحديث.

وقال أحمد الجندي فى تصريحات له اليوم أنه تدرب مع الجهاز الفني على تحطيم الرقم الأولمبي، و كان يسعي لتحطيمه في النهائي ولكنه بحمد الله استطاع تحطيمه اليوم في نصف النهائي مشيرا إلي أن تركيزه الآن منصب على النهائي غدا.

رحلة أحمد الجندي حتي أولمبياد باريس 2024

ولد أحمد الجندي في شهر مارس عام 2000 ونشأ في أسرة رياضية حيث كانت والدته تمارس كرة اليد ووالده يمارس كرة المضرب وبدأ الجندي مشواره الرياضي في بطولات الجمهورية للناشئين منذ سن السادسة ثم مارس الرماية والسلاح في سن السادسة عشرة.

جوائز أحمد الجندي

يستعرض الموجز جوائز النجم الرياضي المصري أحمد الجندي حيث توج بالعديد من الجوائز فقد تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة البحر الأبيض المتوسط عام 2015 وفاز بذهبية أولمبياد الشباب عام 2018، بالإضافة إلى لقب بطل العالم للشباب مرتين في عامي 2018 و2021.

كما حصل الجندي على جائزة أفضل لاعب ناشئ في العالم عام 2018، وفاز بجائزة بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

الجندي يبحث عن إنجاز تاريخي

يبحث أحمد الجندي عن تحقيق إنجاز تاريخي عبر التتويج بالميدالية الذهبية الأولمبية عقب تأهله لنهائي أولمبياد باريس 2024 ليقترب الجندي من تحقيق حلمه الأكبر.

وتقام أيضا اليوم الجمعة 9-8-2024 منافسات نصف نهائي المجموعة الثانية في فردي الرجال للعبة الخماسي الحديث بمشاركة اللاعب مهند شعبان والذي يهدف بدوره للتأهل إلى نهائي منافسات الخماسي الحديث لتحقيق ميدالية أولمبية.

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