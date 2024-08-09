أولمبياد باريس 2024.. إصابة كريم أبو كحلة أثناء خوض منافسات رفع الأثقال

تعرض لاعب رفع الأثقال المصري كريم أبو كحلة لإصابة أثناء مشاركته في منافسات فئة وزن 89 كجم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

إصابة كريم أبو كحلة

تجري فعاليات الأولمبياد حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، وتستمر من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

تعد بعثة مصر المشاركة في هذه الدورة الأكبر في تاريخ مشاركاتها بالألعاب الأولمبية، حيث تضم 148 لاعبًا ولاعبة أساسيين، بالإضافة إلى 16 لاعبًا احتياطيًا، بإجمالي 164 رياضيًا يتنافسون في 22 لعبة مختلفة.

هذه البعثة المصرية هي الأكبر ليس فقط على مستوى مصر، ولكن أيضًا بين الدول العربية والإفريقية المشاركة.

خلال منافسات رفع الأثقال، وأثناء محاولته الثانية لرفع 170 كجم في فئة وزن 89 كجم، تعرض كريم أبو كحلة لإصابة منعته من استكمال المنافسة.

هذه الإصابة جاءت لتضيف إلى التحديات التي تواجهها البعثة المصرية في الأولمبياد، والتي على الرغم من حجمها الكبير، إلا أنها لم تحقق سوى ميدالية واحدة حتى الآن.

كريم أبو كحلة

الميدالية الوحيدة التي حصلت عليها مصر حتى هذه اللحظة كانت من نصيب محمد السيد، لاعب منتخب مصر في سلاح المبارزة، الذي نجح في الفوز بالميدالية البرونزية.

هذا الإنجاز وضع مصر على قائمة الدول التي حصلت على ميداليات في الأولمبياد، لكنه بالتأكيد لا يلبي الطموحات الكبيرة للبعثة المصرية التي كانت تأمل في حصد المزيد من الميداليات.

أولمبياد باريس 2024

تظل الآمال معقودة على بقية اللاعبين واللاعبات المصريين في مختلف الألعاب لتعويض ما فات وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأيام المتبقية من دورة الألعاب الأولمبية.

البطولة تمثل فرصة كبيرة لمصر لتأكيد مكانتها على الساحة الرياضية الدولية، حيث يتطلع الجميع لمشاهدة أداء مميز من الرياضيين المصريين في المنافسات المتبقية.

ثنائي المصارعة يودعان أولمبياد باريس 2024

شهدت منافسات البعثة المصرية نتائج محبطة للاعبين في أولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت على مدار اليوم الجمعة، وقبل 3 أيام من نهاية النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وواصلت بعثة مصر منافساتها في دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024 في لعبة المصارعة اليوم الجمعة، والتي شهدت حضور الثنائي عمرو رضا ممثل مصر في المصارعة الحرة وزن 74 كجم، وضياء الدين جودة في وزن 125 كجم.

وتلقى عمرو رضا الخسارة في مباراته التي خاضها اليوم أمام منافسه لو فينج بطل الصين، وخسر بعدم التكافؤ بنتيجة 14-4.

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