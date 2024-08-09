مواعيد منافسات مصر في دورة الألعاب الأولمبية اليوم الجمعة 9-8-2024 والقنوات الناقلة

تواصل البعثة المصرية منافساتها في النسخة الحالية الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية في الفترة الحالية وحتى 11 أغسطس الجاري.

وأوشكت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 على الانتهاء، بعدما وصلت إلى الأيام الأخيرة، حيث يتبقى 3 أيام فقط على انتهاء المسابقات رسميًا.

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات ومنافسات اللاعبين المصريين في دورة الألعاب الأولمبية على مدار اليوم الجمعة..

وشاركت البعثة المصرية بأكبر بعثة في تاريخها خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في نسختها الجارية الـ 33، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الحالية وحتى 11 أغسطس الجاري.

وضمت بعثة مصر 48 لاعبًا ولاعبة أساسيًا، و16 لاعبا إحتياطي، لتكون البعثة هي الأكبر في تاريخ مصر والعرب وأفريقيا.

ولم تنجح بعثة مصر رغم كبر حجمها إلا في حصد ميدالية أولمبية وحيدة حتى الآن في النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، بعدما نجح محمد السيد بطل منتخب مصر في سلاح السيف، في حصد الميدالية البرونزية في منافسات سلاح السيف

مواعيد منافسات التايكوندو في أولمبياد باريس 2024

10:09 صباحًا (التايكوندو) أية شحاتة ضد الإسبانية سيسيليا كاسترو بورغوس في وزن 67 كجم.

10:21 صباحاً (التايكوندو) سيف عيسى ضد الدنماركي إيدي هرنيك - رجال 80 كجم دور الـ16.

سيف عيسى

مواعيد منافسات الغوص في أولمبياد باريس 2024

11:00 صباحًا (الغوص) رامز صبحي- التصفيات.

مواعيد منافسات المصارعة في أولمبياد باريس 2024

12:00 ظهرًا (المصارعة) ضياء الدين عبد المطلب وعمرو حسين.

مواعيد منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024

2:00 ظهراً (الخماسي الحديث) أحمد الجندي - فردي رجال، نصف النهائي.

6:00 مساءً (الخماسي الحديث) مهند شعبان - فردي رجال، نصف النهائي.

مواعيد منافسات رفع الأثقال في أولمبياد باريس 2024

4:00 عصراً (رفع الاثقال) كريم أبو كحلة - رجال 89 كجم.

8:30 مساءً (رفع الأثقال) نعمة سعيد - سيدات 71 كجم.

مواعيد منافسات السباحة الفنية في أولمبياد باريس 2024

8:30 مساءً (السباحة الفنية).

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