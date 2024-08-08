تردد القناة المغربية الرياضية على النايل سات الناقلة لمباراة مصر الأولمبي والمغرب

أعلنت قناة الرياضية المغربية، عن نقل مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب المغرب مساء اليوم الخميس، والتي ستقام ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، لحسم الميدالية البرونزية.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في أولمبياد باريس 2024

من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب المغرب في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجاري، على ملعب "جروباما ستايديوم، بمدينة ليون الفرنسية، في مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تردد قناة الرياضية المغربية

وستقوم قناة الرياضية المغربية، والتي تبث فعالياتها بشكل مباشر عبر القمر الصناعي نايل سات، بنقل مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب المغرب، والمفترض إقامتها في تمام السادسة مساء اليوم الخميس، في مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024..

ويقدم الموجز تردد استقبال قناة الرياضية المغربية عبر القمر الصناعي النايل سات..

التردد: 11513

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

منتخب مصر

بشرى سارة لجماهير منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

وأعلنت إدارة شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية، والناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب المغرب مساء اليوم الخميس، عن مفاجأة سارة للجماهير تخص المباراة التي ستقام ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقررت شبكة قنوات بي إن سبورت نقل مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب المغرب مساء اليوم الخميس، على قناة "BEIN XTRA 2" والمفتوحة عبر قمر النايل سات.

وتبث قناة BEIN XTRA 2 عبر موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” بشكل مباشر للجماهير، وهو ما يسهل مهمة متابعة القمة العربية النارية، والتي ستجمع بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره المغرب مساء اليوم.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام المغرب في أولمبياد باريس 2024

في حراسة المرمى: حمزة علاء

في خط الدفاع: كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد عيد

في خط الوسط: محمد النني - محمد شحاتة - محمود صابر

في خط الهجوم أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - إبراهيم عادل

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طاقم تحكيم مباراة المنتخب الأولمبي والمغرب فى مهمة حسم برونزية باريس 2024