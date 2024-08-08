بالتردد.. قنوات مجانية تنقل مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في أولمبياد باريس

يبحث عشاق وجماهير كرة القدم المصرية والعربية، عن القمة العربية والتي ستجمع بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره منتخب المغرب، في إطار منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في نسختها الجارية.

ويسعى منتخب مصر الأولمبي تحت القيادة البرازيلية لـ روجيرو ميكالي، لحصد ميدالية أولمبية تاريخية من بوابة المغرب، والتي ينتظرها الفراعنة لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم بـ دورات الألعاب الصيفية الأولمبية.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في أولمبياد باريس 2024

من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب المغرب في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجاري، على ملعب "جروباما ستايديوم، بمدينة ليون الفرنسية، في مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويستعرض الموجز لمتابعيه، القنوات التي ستقوم بنقل مباراة منتخب مصر ضد منتخب المغرب، والمقرر لها السادسة مساء اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في أولمبياد باريس 2024

وستنقل مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب المغرب، عبر عدة قنوات متاحة للجماهير عبر الأقمار الصناعية المختلفة ومنها..

قناة bein sports1hd

التردد 11013

معدّل الترميز 27500

الاستقطاب: أفقي

قناة bein sports xtra 2 hd

التردد 12604

معدّل الترميز 27500

أفقي

قناة المغربية الرياضية.

التردد 11512

معدّل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

عمودي.

قناة الكاس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H (أفقي)

معدل الترميز: 27500

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام المغرب في أولمبياد باريس 2024

واستقر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي، على التشكيل الذي سيدفع به في مباراته ضد المغرب مساء اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث في دورة الألعاب الأولمبية..

في حراسة المرمى: حمزة علاء

في خط الدفاع: كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد عيد

في خط الوسط: محمد النني - محمد شحاتة - محمود صابر

في خط الهجوم أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - إبراهيم عادل

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